營建股價還能繼續漲？EPS穩穩看10元！分析師「3條件」精挑5檔優質成長股

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台股近期電子股漲多震盪，以內需為主的營建業則大放異彩，在強震帶動都更議題受到市場矚目下，專家分享營建股選股邏輯怎麼挑？

台股中電子股的比重高達6成，且以外銷為主，當近期美國公布今年第一季GDP（國內生產毛額）不如預期、中國景氣仍欲振乏力之際，以出口為導向的電子業勢必受到影響。

台積電也於4月的法說會預告今年手機產業展望不佳，車用產業會衰退。但是以內需為主的營建業，狀況就不同了。

今年發生的「0403花蓮大地震」，使得都更與換屋的需求又浮上枱面。加上台北市長蔣萬安宣布進入「大都更時代」，未來若都更的標準放寬，換屋需求將帶動房地產持續成長。

根據統計，台灣的平均屋齡高達32年，更有12％的房子屋齡超過50年；而台北市的平均屋齡高達36.8年，其中屋齡50年以上占了13.7％。這些在921大地震之前興建的房子，耐震係數較低，一旦出現高強度的地震，倒塌的風險較高。基於安全考量，部分民眾選擇購買耐震係數較高的新大樓，因此拉抬住宅需求成長。

游資流入、法人置產 將帶動房市需求

至於資金與題材，也有利於房市。2018年中美貿易戰後，台商開始尋找中國以外的越南或東南亞適合設廠的地區。政府為了鼓勵台商回台設廠，於2019年8月施行《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，在稅負上給予減免，吸引台商回台。

政府獎勵台商回台的目的，是為了帶動就業機會，而非助漲房價，因此資金回台必須匯入專戶，若5年內購置不動產，將大幅加重租稅負擔。然而至今年8月，這個5年的限制期間屆滿，目前市場預估將有1380億元的閒錢，若流向不動產，將帶動市場需求大幅成長。

雖然少子化、人口下滑，的確會使住宅需求下降，但不動產並非只有自然人有需求，法人如台積電回台設廠，也需要購買土地興建廠辦。台灣的不動產市場，在住宅、廠辦、商辦需求上升的情況下，呈現價量齊揚的趨勢，也就是這一波營建股上漲的原因。

交屋、獲利成長、高殖利率 嚴選5檔優質個股

針對營建股的選股邏輯方面，可以從三大條件著手，分別為近期有大案完工交屋的建商、未來獲利大幅成長的建商，以及高殖利率的建商。附表中的五檔營建股，至少都符合其中一項條件，值得投資人留意。

其中長虹（5534）2023年的每股稅後純益（EPS）為6.32元，是近年的低點。今年長虹有五大建案完工入帳，分別為「長虹天擎一期」、「忠孝詠吉」、「央泱長虹」、 「松德長虹 」及「長虹天韻」建案，都已完銷或接近完銷，全年EPS上看10元。且在後續所有建案完銷的情況下，從今年到2029年，連續六年的EPS都有機會超過10元。此外，隨著台商回流，企業對不動產的需求強烈，長虹廠辦建案完銷的機率也很高。

冠德（2520）則受惠「冠德心天匯」建案熱賣，售價愈來愈高，毛利率跟著上升，總銷EPS上看7元。加上餘屋「冠德信義」、「冠德大直湛」、「冠德安沐居」，以及新成屋捷運共構宅的LG08、「秀朗橋」建案，都有機會入帳貢獻獲利。

冠德除了建設部門，營造部門的根基（2546）承包台積電的廠辦工程，以及百貨部門的環球購物中心，在疫情解封後人潮恢復過往水準，在這三大引擎分進合擊下，冠德今年的EPS上看10元。

另外，全坤建（2509）推案以都更為主，或與地主合建。受到花蓮大地震影響，台北市政府決定加速進行都更，而全坤建的推案範圍剛好是在大台北地區，強項又是都更，未來有機會推出更多建案，創造獲利。雖然短期案量不多，但自2027年起的未來3年，多項建案開始完工入帳，貢獻獲利。

南港（2101）輪胎本業部分，2021年受到美國課徵反傾銷稅影響，經營虧損。所幸目前美國銷售比重已降至15％，本業獲利回到損益兩平的水準。

在「東區門戶計畫」下，南港於舊廠址推出「世界明珠」建案，總共八棟，包括兩棟辦公大樓、6棟住宅大樓，總銷金額8百億元，其中辦公大樓H棟已經完銷，將於今年6月交屋入帳。

表中還有一檔瑞築（6198），原名凌泰科技，2021年1月私募引進寶佳集團資金，擁有100％持股的營造廠瑞群。透過現金增資與私募，瑞築目前滿手現金，有能力持續購地推案。與寶佳集團其他上市公司，如櫻花建（2539）、華建（2530）、皇普（2528）相比，瑞築的股價淨值比是4家公司中最低的，後市可期。

文／丁彥鈞（作者具證券分析師與會計師證照，現任職啟發投顧）