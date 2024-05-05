「芮恩美學診所」進駐台中豪宅區 小資消費享極致奢華服務

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以極致奢華為訴求，卻只需小資消費就能擁有頂規貴婦級別尊榮享受的「芮恩美學診所」，今( 5)日舉辦盛大開幕儀式，正式進駐台中七期豪宅區，並邀請近年創業有成的藝人「丫頭」詹子晴代言出席。

詹子晴說，愛美是所有女人的天性，在進行醫美的過程當中，除了醫美師的專業之外，個人對於服務品質也是有極高的要求，而「芮恩美學診所」所主打的「醫美2.0」，強調服務才是醫美最基本的要素，徹底打動她的心，應允代言。

根據全球市場調查公司MarketsandMarkets 分析，2023年全球醫美市場營收約為150億美元，估計在2028年將突破250億美元。面對如此競爭的環境，「芮恩美學診所」董事長蔡明伯捨棄傳統紅海策略，而以服務品質為主訴求， 為醫美市場開創全新藍海格局。對此，蔡董事長致力於與各大廠商進行異業合作，從高鐵豪華禮賓車接送，到館內高科技醫美器材，以及與屋馬集團的高級餐點合作，無一不是業界最高規格，就連顧客基本使用的飲品，也是採用OKLAO歐客佬咖啡、雷西薩天然礦泉水以及HGT華剛茶業的茶品，為的就是讓顧客自抵達台中開始便享有六星級服務品質。除此之外，「芮恩美學診所」並與永安國際保全合作，提供總統級維安，確保顧客安全無虞。

對於越來越注重隱私的現代人而言，「芮恩美學診所」與曾獲得2023年設計大獎的室內設計師聯手打造豪宅等級VIP包廂，內裝建材、擺設、器具用品，均採用國際知名品牌，結合軟、硬體所呈現的極致奢華感，讓顧客自踏入診間開始，便是進行一場身心靈全面提升的「醫美之旅」。

對於如此大手筆的打造服務品質，蔡董事長表示，服務本身就是醫美最根本的核心，美容必須從心開始，心情美麗的同時無形中也會帶動自信心，此時再進行芮恩美學診所如海神除毛、海菲秀、皮秒雷射等體驗課程，不論是心情、精神層面乃至於是顧客想得到的一切，都能獲得顯著的滿足。這就是「醫美2.0」的核心精神，更重要的是，消費者只需要平民般的價格，就能享受到名媛貴婦級別的六星級服務，品味與美學交匯融合的尊爵生活。

芮恩美學診所官方IG： https://www.instagram.com/rainssom.clinic/