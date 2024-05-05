高雄傳電動代步車遇死劫 行促會：人行道不夠完善致悲劇

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日前高雄市三民區發生電動代步車死亡車禍，疑不慎誤入砂石車視線死角造成憾事，高市府今天提醒民眾應注意大型車內輪差，也呼籲大型車駕駛行駛前要確認各方向無人車確保安全，但行人路權促進會認為，該處人行道不夠完善導致悲劇，推動實體人行道完善才是保護行人根本之道。

高雄市府今天公布道安會報針對近日大型車事故原因進行分析，指出為右轉盲區或未遵守號誌所致，其中大型車右轉盲區（含內輪差）最容易被忽略，呼籲大車駕駛務必利用行車視野輔助系統再次確認右側無人、車後，再行右轉，也提醒一般用路人，避開大型車右側視野死角，降低事故風險。

因目前大型車已強制加裝視野輔助系統，高市府已結合警察局、監理所針對大型車進行重點稽查，其中3月份攔車車輛數達1萬2855輛，相比同期增加5415輛，藉由強力執法以保障用路人權益，也針對逾500家大型車輛運輸之公司與工地業者，加強宣導大型車死角、行車視野輔助系統與肇事應負責任及產生之影響，提醒大車駕駛應善盡職業責任。

高雄市府也正推動大型車加裝右前方「主動」警示系統，希望藉由主動聲響或燈光警示，主動提醒大車駕駛，右前方盲區有車輛進入，降低駕駛疏忽造成憾事之機率，並呼籲大型車業者能響應加裝維護用路安全。

不過高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，大車轉彎視線死角固然是肇事原因，但仔細探究下來，會發現電動代步車在法規上屬於行人「為何會出現在車道被大車撞？」因事發路口鼎華街並無人行道，導致原本應行駛在人行道的長輩代步車，必須緊貼車道側邊，一旦大車駕駛人沒有注意，就非常可能引發悲劇。

林于凱認為，這已不是第一起案例，澎湖、苗栗、台中都有發生過類似情況，根本之道是要創造連續可行的人行道，才能真正保障長輩、學生或行動不便者的通行安全，呼籲市府跟中央爭取400億元的人行道安預算，盤點全市必需改善路段，趕快推動實體人行道的佈建。