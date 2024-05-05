TikTok「不賣就禁」法案拜登簽了！ 為何要禁？中國會報復？4個QA一次看懂

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根據《財訊》雙週刊報導，美國總統拜登於當地時間24日，正式簽署一籃子法案，包括要求TikTok（抖音海外版）中國母公司字節跳動，在9個月內撤資，屆時若字節跳動出售TikTok事宜仍在進行，可延長3個月；換言之，字節跳動必須在1年內完成撤資，把TikTok賣給非中國公司，否則TikTok將不得在美國營運，形同「不賣就禁」。

對於在美國擁有約1.7億用戶的TikTok來說，上述情況影響甚鉅。TikTok發布聲明表示，這項禁令「違憲」；另一方面，TikTok執行長周受資也透過一段影音強調，「放心，我們不會去任何地方。」

周受資稱，將藉由法律途徑，為TikTok用戶們爭取權益，「事實和憲法都站在我們這邊，我們期待能獲勝。」

關於美國為何要求字節跳動出售TikTok？拜登簽署「不賣就禁」法案，又會造成哪些影響？以下《財訊》將透過4個Q&A，讓讀者一次掌握重點資訊。

一、美國為何要禁TikTok？

國家安全考量，是美國政府對TikTok祭出禁令的主因。由於TikTok在美國大受歡迎，用戶數快速成長，影響力不容小覷，但TikTok母公司字節跳動，卻是中國企業，這讓「TikTok可能向中國政府提供美國用戶資料」一事，成為美方擔憂的國安風險。

雖然TikTok一再堅稱，不會向中國政府提供外國用戶資料，依然無法消弭美方疑慮，且民主、共和兩黨，在TikTok禁令方面，取得高度共識，即使有消息指出，TikTok母公司字節跳動，今年以來累計花費超過700萬美元，試圖遊說、阻擋禁令通過，最終仍未成功。

二、TikTok禁令如何運作？

假設字節跳動無法在期限內，把TikTok出售給非中國公司，最直接的禁令執行方式，就是將TikTok從美國境內的應用程式平台下架。

這也意味著，字節跳動無法再提供程式更新、軟體修復等服務，給美國的TikTok用戶。

三、北京當局會採取報復行動？

今年3月下旬，中國商務部發言人束珏婷，針對TikTok禁令提出回應。她強調，美方強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資人，赴美投資的信心，「如果該消息屬實，中方將堅決反對。」

束珏婷也說，出售TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國法律，履行行政許可程序。

總部位於華府的諮詢公司「歐布萊特石橋集團」（Albright Stonebridge Group），負責中國與科技政策的合夥人崔歐洛（Paul Triolo）對CNN表示，他預期，北京當局不會對TikTok禁令，做出強烈反應。

中國反對字節跳動出售TikTok，主要是擔心，其中涉及的技術轉讓，「北京更關心的，是美國對技術的控制，而不是1家社群媒體公司。」崔歐洛說。

在崔歐洛看來，北京當局更有可能對美國的出口管制，進行強烈報復；相較之下，不太可能對TikTok禁令，祭出同等回應。

四、若川普勝選TikTok禁令會出現變數？

倘若川普在年底美國總統大選中獲勝，再度入主白宮，TikTok禁令是否會出現變數？

2020年7月，時任美國總統的川普一度放話，稱「考慮」禁用TikTok。但，近期川普又改變立場，說TikTok雖有國安疑慮，但禁用TikTok，會讓Facebook變得更強大，「我認為，Facebook是人民公敵。」

「Facebook對我們的國家非常不利，尤其是在選舉方面。」川普強調。

BBC研判，如果川普勝選，可能會阻撓TikTok禁令的施行。但，有鑑於川普反覆無常的立場，目前尚難斷言。

不過，《財訊》雙週刊指出，可以確定的是，這回美方向TikTok揮出「不賣就禁」的重拳，勢必會讓美中對立加劇，正如CNN報導所述，「這不僅對中國的科技野心，造成另一次巨大打擊，也將進一步加深兩大經濟強權數位世界的分歧。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）

文／林信男