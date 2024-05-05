傳承與時變-書法的現代詮釋特展 5／8登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華漢光書道學會將於5月8日至26日在新竹縣政府文化局美術館101-104展廳，推出「傳承與時變-書法的現代詮釋」特展。

這是繼近年在台北市中正紀念堂的會員聯展， 包括2016年「東」、「西」呈現，2018年的「經典道上」，以及2021年的「轉變」特展 ，獲得書法界熱烈迴響並帶動書法多元表現風氣之後，該學會推動書法創新與詮釋的最新展覽，

中華漢光書道學會表示，今年展覽將呈現從傳統書法的可識⽂字結構美學中的和諧性，以及線條質地的豐富性出發，再經結構的解構後，重新思考書法如何從⽣活周遭，體現在不同時空的改變，以及碑、帖不同調性的擴充，作品包含從具象到抽象的表現，線條的運⽤亦相當多元，從書寫到⾃然物中線條與書法的比擬，呈現出不同的線條美感，作者亦藉此闡述⼼思，就如同書法條碼⼀樣各⾃表態，同樣是線條但⽂化內涵卻不同。

「傳承與時變」展覽也期許在紛紜雜沓的現代書藝中提出有意涵的形式，將傳統書法中最核⼼的質地韻味充分表現在現代作品中，不只重視視覺張⼒更注重內涵與意境，讓書寫的質地在⾼標的情況下做出抽象表現。作品除了具有傳承意味的傳統作品，還包括不可識文字從具象到抽象表現之現代書藝，約80件作品。

中華漢光書道學會強調，此次展覽的目的在於表達書法的形、質兼備特質。除了注重不同形式的發展，更注重典雅、古樸的文化內涵，讓這樣的書法展覽推動帶到未來的可能性，使得靜態的書法展示，變得更有張力、更有能量，同時也讓書法線條的關注，藉由這一系列的推廣活動，不再只是在書法圈內人進行傳達，更可以將觸角延伸出去，將書法發光發熱、日益茁壯。