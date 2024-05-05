金價短線熱過頭 投資人還能追嗎？中國淘金成全民運動 操作留意兩指標

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黃金價格屢創新高，市場看好仍有上行空間；專家提醒，金價短線有過熱跡象，投資人若有意參與行情，應留意美元指數、美債殖利率變化，再行布局。

根據《財訊》雙週刊報導，今年以來，一股「淘金熱」在市場上不斷延燒，漲勢凌厲的黃金，至4月19日累計上漲逾16%，超越2023全年漲幅的13%，國際金價數度突破每盎司2400美元。

乍看之下，俄烏戰爭、中東局勢等地緣政治風險，以及對美國聯準會降息預期，是推升金價的主因。然而，地緣政治動盪已持續一段時間，並非今年才發生，加上美國經濟數據良好，「硬著陸」機率降低，聯準會降息時間點極可能延後，在這種情況下，為什麼僅靠避險需求，就足以帶動金價大漲？

基於前述觀察，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，除了避險買盤之外，部分國家央行調整外匯存底資產、中國投資人大量購買，都是刺激金價上揚的主要力量。

買盤來自各國央行與中國

以中國人民銀行為例，至今年3月，已連續17個月買進黃金；與1年前相比，黃金在中國人行外匯存底總額中，占比從3.9%，升至4.6%。此外，俄羅斯、土耳其、印度等國央行，也有類似情形。

另一方面，受中國房地產、股市表現不佳影響，當地投資人轉而尋找能讓他們安心的標的，黃金需求便隨之攀升。中國散戶對黃金的需求有多火熱？世界黃金協會中國市場資深分析師賈舒暢出具報告，稱3月流入黃金ETF的資金約12億元人民幣，使資產管理規模攀上350億元人民幣，再創新高。

《財訊》雙週刊指出，中國投資人大買黃金，幾乎已成全民運動，即使收入有限的年輕族群，也有不少人購買每公克價格約600元人民幣（約新台幣2695元）的「金豆」，作為投資標的。中國青年失業率仍高、經濟陷入通縮等問題，使年輕世代對傳統投資標的缺乏信心。由周大福珠寶集團《2023珠寶消費趨勢調查報告》可得知，看好黃金的保值、避險特性，中國和香港18~24歲的「Z世代」消費者，喜愛黃金的比率達64%，明顯高於其他年齡層消費者。

劉家豪認為，部分國家央行調整外匯存底資產，外加中國散戶大買，刺激金價走高；與此同時，也可能吸引機構法人，藉由量化交易跟進，導致黃金與單純避險需求脫鉤，就連美元走強、美債殖利率攀升等不利因素出現，金價照樣緩步走高，呈現和風險性資產「同步」狀態，「短線來講，價格有點過熱」。

降息預期續支撐黃金走勢

在操作建議上，劉家豪表示，現階段應回歸黃金作為避險資產的本質，若擔心發生經濟「硬著陸」、地緣政治風險升溫等極端情境，穩健型投資人可在投資組合中，納入比重約五%的黃金，用於對沖風險；在標的方面，比起實體黃金，流動性佳的黃金ETF是相對理想的選擇。

值得注意的是，就中長期而言，即使中國散戶買氣降溫，或是量化交易獲利了結，轉向追逐其他標的；但包括央行買盤、地緣政治風險，以及市場對美國聯準會的降息預期，仍可望支撐金價。例如，瑞銀財富管理投資總監辦公室便預估，金價有機會在今年底觸及每盎司2500美元；星展銀行也將黃金未來12個月滾動目標價，從每盎司2250美元，上調至2500美元。

對於想參與行情的積極型投資人，星展財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉建議，應觀察美元指數和美債殖利率走勢，「若美元走弱，美債殖利率下滑，降息預期會支撐黃金走勢，趨勢上來看，有機會繼續表現」。

根據《財訊》雙週刊報導，星展銀行將美國聯準會今年降息次數的預估，從4次減至2次，估計7月啟動降息，第4季再降息一次，共計兩碼。當市場開始反映對降息的預期，就會壓抑美元走勢。陳昱嘉說：「一旦利率往下，就是一個支撐黃金的條件。」星展銀行估計，美元指數將在第3季轉弱，有意布局黃金的投資人，可多加留意。…（本文出自《財訊》雙週刊710期）

文／林信男