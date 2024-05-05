立夏火氣退散 桂冠千份冰品免費吃、旭集端清爽菜送小禮

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隨氣溫逐步升高，意味初夏來臨，看好民眾喜愛清爽美味，餐飲品牌迎合味蕾開賣消暑商品。桂冠冰菓室5月5日立夏這天，特別準備1000份全新口味冰品請大眾嚐鮮，沒搶到也別難過，12日還有第二場；「旭集 和食集錦」除了推新菜，更順應5月5日日本兒童節。加碼送「鯉魚旗摺紙包」，感受有趣文化特色。

為了迎接夏日的熱情，桂冠冰菓室在5月5日及5月12日兩天舉辦限定快閃，並打造了2024全新水果雪酪系列主題區，以繽紛色彩作為設計，搭配童趣的Q版水果公仔，吸引許多大小朋友們前來，活動更準備1000份冰品，包括2024年全新水果雪酪系列「百香白葡萄雪酪」與「熱帶水果雪酪」，及深受大眾喜愛的冰殼雪糕系列「草莓煉乳夾心雪糕」與「紅豆黑糖珍珠雪糕」。

此外，現場也設置專屬桂冠會員體驗的巨型扭蛋機，只要於攤位出示會員身分，即可兌換1次扭蛋機會，不僅樂趣無窮，每顆扭蛋都有機會抽到桂冠專屬體驗，包含桂冠冰菓室冰品免費兌換券、桂冠線上商城折價券及桂冠窩廚房免費體驗課程等上千份豐富獎品。

「旭集 和食集錦」看好5月5日是日本的兒童節，且鯉魚旗是日本5月常見的傳統裝飾，在庭院或陽台升起鯉魚旗，寓意家族興旺。為讓賓客能夠深入體驗日本和食文化，今用餐每桌可獲「鯉魚旗摺紙包」一份，一起動手摺出三隻繽紛鯉魚。

另隨天氣轉熱，旭集推出季節新菜，包括「啤酒漬里肌豬排」特選豬里肌利用啤酒醃製，軟化肉質使其更入味，外層麵衣金黃酥脆，入口多汁美味；「海老壽果豆腐」則以腰果及純鮮乳混合，再以小火慢煮凝固，不添加一滴水的自製豆腐，吃起來軟滑綿密，又帶著堅果及奶香，搭配柴魚風味晶凍食用，別有一番風味；「海膽淮山短冊」選用日本進口淮山，用職人工法切成如麵條般的細絲，搭配日本空運來台的北海道海膽，入口海膽甘甜鮮美、山藥滑順爽口；「帝王蟹春雪鍋」琥珀色的柴魚湯底，鋪上一層研磨細緻的山藥泥，外形猶如春雪，搭配帝王蟹的鮮美，是春夏季節美味。飲酒過量有害健康。