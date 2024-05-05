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習近平今起訪問歐洲三國 明與馬克宏會面

  • 工商時報 黃欣

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大陸國家主席習近平5日啟程，將赴法國、塞爾維亞和匈牙利進行國是訪問，這也是他五年來首次訪問歐洲。

習近平預計6日將在巴黎，與法國總統馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三邊會談。習近平亦會與馬克宏單獨會面，就中法、中歐關係，以及共同關心的國際和地區熱點問題，深入交換意見。

有分析認為，馬克宏和馮德萊恩均期望北京利用對俄羅斯的影響力，結束俄烏戰事。而習近平的焦點，估計將是歐盟指控中國不公平貿易行為而引發的一系列調查，涵蓋太陽能板以致電動車補貼等等。

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