慶澎湖花火節 全家復活仙人掌霜淇淋 秀船票機票享飲料買1送1

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國旅盛會「澎湖國際海上花火節」日前正式開幕，歷年觀光遊客都為澎湖地區的全家便利商店吸引眾多消費者及銷售成長，今年是全家第四年與澎湖縣政府合作，設計推出限量版花火節明信片，每張都附有商品兌換條碼，有機會獲FamiCollection氣泡水（口味任選）或指定口味酷繽沙；Fami!ce「仙人掌霜淇淋」也再度於澎湖地區的全家限定回歸。

全家此次與澎湖縣政府合作的明信片共3款卡面，將於每場次煙火施放現場限量發放，完成現場指定活動問卷即贈送一張。今年同樣也提供交通票券優惠，7月31日前，憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地全家享Let’s Café 大杯經典美式、私品茶-仙女紅茶、指定口味酷繽沙、FamiCollection古早味紅茶、FamiCollection四季春青茶，五種商品買1送1（5選1）；周末期間加碼6選1，經典原味熱狗也入列。

此外，消費者更可於澎湖地區全家便利商店，買到好吃又好拍的Fami!ce「仙人掌霜淇淋」；響應今年花火節主題，更推出澎湖全家單筆消費滿500元送航海王人氣角色杯墊或惡魔果實毛巾的滿額贈活動；沒能去澎湖的朋友也別失望，5月6日前至「全家在這里」粉絲團活動指定貼文下方分享澎湖地區的風景照、Fami!ce「仙人掌霜淇淋」等照片並標記好友，就有機會抽到Fami!ce霜淇淋、限量明信片。