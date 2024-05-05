增國際能見度 北市動物園申請加入美國AZA列輔導期

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台北市立動物園為慶祝110周年，提出申請加入北美動物園暨水族館協會（AZA），增加國際能見度，審查委員針對動物管理及醫療、員工素質等政策及設施進行嚴格檢視，動物園園長諶亦聰表示，3月美國聽證會後，園區目前列入輔導期，今年會有輔導的專家學者來台，動物園預計2025年改善完畢，但台北市議員表示，沒看到改善計畫。

台北市議員王閔生表示，他支持動物園門票調漲，這樣才能改善園區軟硬體，AZA審查相對嚴格，加入可以提升動物照護品質、增加動物福祉，也能透過組織增加高保育等級動物交流，增加國際能見度，但是卻沒看見整體改善計畫，認為動物園應充分說明預算整體規畫及必要性。諶亦聰解釋，園區改善正在做全員分組跟討論，預計2025年改善完畢。

市長蔣萬安針對動物園區改善計畫表示，目前動物園正在做4年計畫，大致有8策略，包含熱帶雨林區改善、金剛猩猩休息區域改善等，動物園為加入AZA，先針對AZA提出的即刻改善建議，透過追加預算編列先做，4年計畫都是依照階段期程進行。

王閔生提醒，改善項目應該一次到位，既然動物園門票提高，軟硬體改善有成果應該讓大家看見，動物園門票跟世界各國比，真的很便宜，這邊是國際能見度很高的地方，假日都是外國遊客，建議動物園改善之餘，也要做故事行銷，吸引遊客前來朝聖。