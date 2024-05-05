新藥Ropeg催熱美國市場 藥華藥4月營收年增近翻倍

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藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg），美國市場續增溫，自結4月營收以6.7億元，交出月增19.60％，年增97.81％近翻倍佳績。

執行長林國鐘表示，Ropeg已取得歐美、韓國、日本、臺灣等多國真性紅血球增多症（PV）藥證，全球銷售持續擴展。除了美國市場的穩定成長外，Ropeg在日本市場亦有快速成長的趨勢，預期今年6月起日本病患可自行注射Ropeg，一次更可拿取三個月的份量，因Ropeg已納入健保給付，如此可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

林國鐘說，今年Ropeg預計取得中國、馬來西亞及新加坡的PV藥證，一切順利推進中。同時，藥華藥已向巴西及哥倫比亞提出藥證申請。為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，目前已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。

佳音不斷的Ropeg，今年初獲美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）持續推薦為高、低風險PV病患第一線治療的首選藥物。近日，Ropeg又獲中國臨床腫瘤學會（CSCO）推薦，成為唯一在高、低風險PV均被列為第一線治療首選的降血球藥物。藥華藥表示，期望充分發揮Ropeg的治療潛力，造福全球骨髓增生性腫瘤（MPN）病患。

另外，藥華藥積極擴大Ropeg的新適應症，為長線營運持續提供成長動能。Ropeg的第二適應症原發性血小板過多症（ET）的頂線結果預計最快今年年底公布。ET病人數與PV相當，且現有治療選項更有限，Ropeg取得ET藥證後預期市場將倍增，成為營運增長的重要引擎之一。