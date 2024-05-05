國內封測廠為何陸續退出大陸？法人揭五大共通點

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隨著全球政經環境轉變，台灣封測廠從過往的西進大陸策略，轉向全球佈局，逐步回台投資以及擴大東南亞佈局，日前京元電(2449)宣布處分大陸蘇州廠股權後，加上先前日月光投控(3711)、力成(6239)、南茂(8150)、菱生(2369 ) 都陸續處分大陸子公司持股，並淡出中國市場；法人表示，國內封測大廠退出大陸具有五大共通點，也象徵全球供應鏈重塑。

由於中美貿易戰持續升級，近年來包括戴爾、惠普、蘋果在內越來越多美國終端廠商都紛紛加速供應鏈去中化，要求供應商大幅減少在大陸生產的比重，尤其供應美國市場的產品必須改由非大陸廠區生產。

台灣封測廠近年來也陸續從大陸撤退，包括力成(6239)去年6月將蘇州工廠的70%股權出售給江波龍電子，交易金額1.316億美元（約新台幣40.2億元）；另外將西安工廠出售給美光(Micron)西安，預計交易金額為5143.6萬美元（約新台幣15.9億元），預估交割日為2024年6月28日，此交易的資金用於力成在台灣的先進封裝產能佈局。

南茂(8150)去年底也宣布將持有上海巨集茂微電子的全部45.0242%股權出售給當地企業，交易金額為9.79億人民幣(約新台幣42.9億元)，處分損失為台幣4180萬元，處分後資金將投入南茂本身在5G、AI與車電等佈局。

菱生(2369)今年2月處分寧波力源100%權益予非關係人浙江銀安匯企業管理有限公司，交易金額為人民幣7100萬元(約新台幣3.078億元)。

而日前京元電(2449)公告將出售其全部持有的京隆科技(蘇州)有限公司 92.1619%股權，預計交易總金額為人民幣48.85億元(約新台幣217.15億元)，處分利益約新台幣38.27億元。

群益投顧分析，國內封測廠陸續退出大陸市場有五大共通點，第一、供應鏈調整：考慮到全球供應鏈的影響，部分公司將大陸生產轉移到其他地區，降低資本密集分散風險，特別是新冠疫情後，大陸封城的政策，造成供應鏈中斷。

第二、大陸市場競爭激烈：大陸的封裝測試產業快速發展，市場競爭日益激烈，低階封裝測試產能過剩，使價格下降，且不易取得大陸政府補助。

第三、生產效益考量：一些工廠未達到經濟規模，多年持續虧損，因此決定出售不符合預期的資產，且近2年大陸內需市場需求低迷。

第四、地緣政治風險：中美貿易戰導致市場不穩定，日益嚴峻的地緣政治形勢，台灣廠商面臨去中化或去美化，來自中美兩方客戶的壓力。大陸修訂版反間諜法去年7月生效，許多研究公司的調研工作被推遲，甚至高階主管被當商業間諜查處。此外美國禁止高階人才和設備進入大陸，當地廠商要升級設備或後續服務面臨困難。

第五、大陸外匯管制：之前大陸外匯管制，錢不易匯出，台灣封測廠在順利處份大陸投資後，若有處份利益，都會將大部份利益，發放現金股利給股東。