台東馬偕將新建2大樓 1因素卻讓周邊居民反彈

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台東馬偕醫院規畫利用機車棚與空地新建2棟癌症大樓，周邊醫病與住戶經常爭搶車位，每年至少上百起違規停車，里民憂心施工黑暗期及新建後大幅壓縮停車空間，台東縣府為此舉行協調會，東海里長吳信億呼籲，應通盤考量整體交通，台東縣議員李建智甚至揚言開工時率居民到場抗議。

馬偕醫院規畫興建2棟新大樓，屆時人力將增加，附近將圍起施工圍籬，且要求塗銷附近道路停車格以利施工，台東縣府交通及觀光發展處表示，攸關東海里、長沙國宅等數百住戶及東海國小接送問題， 3日舉辦「研商馬偕醫院新蓋大樓影響週邊停車及交通問題」協調會。

吳信億強調，車流量增加且沒有配套的情形下，勢必衝擊民眾生活，不排斥馬偕興建大樓為東部民眾帶來更好的醫療服務，但應提出完善配套措施，包括適度開放停車空間、為鄰近居民檢康檢查等敦親睦鄰友善措施。

居民抱怨，長年忍受救護車嘈雜聲響，導致醫院員工及病患車輛隨意停放，甚至停放住家門口，居民自家車輛「有家歸不得」，臨停在鯉魚山周圍又遭檢舉，相當困擾。

李建智指出，以目前馬偕醫院新建醫療大樓規畫新增機車276格、汽車50格狀況下，完全不符合醫療人員、住院及陪病人員停車需求，他要求馬偕務必提出修正規畫，否則將帶領居民走上街頭抗議。

台東縣議員張國洲建議汽車可停在新大樓地下室收費區，或者免費停放太平溪堤外停車場，盼縣府、馬偕醫院、居民協調出三方都能接受的方案。

台東馬偕醫院院長室主任黃瑞蘭表示，院區現有汽車停車格為79格，未來將有102格，需收費。機車格將從目前387格降為276格，比原來少約111格，仍在積極尋找機車格替代方案。

台東縣警局交通隊長劉正達說明，每年取締110多起馬偕醫院周邊違規停車，未來施工及塗銷長沙街303巷道路停車位，將大幅壓縮周邊停車空間，到時將會耗費更多警力維護當地交通，籲請路權單位妥善考慮。

台東縣府交觀處長卜敏正協請馬偕醫院蒐集里民所反映的意見，提出符合地方需求停車規畫。