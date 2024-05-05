《其他電》鴻海4月營收雙升登同期高 Q2淡季續拚雙升

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)公布2024年4月自結合併營收5108.96億元，較3月4475.4億元成長達14.16％、較去年同期4292.19億元成長達19.03％，回升至近3月高、改寫同期新高。累計前4月合併營收1.83兆元，較去年同期1.89兆元小減3.11％，衰退幅度較首季9.61％顯著收斂。

鴻海表示，4月四大產品線營收均較3月成長，其中電腦終端、消費智慧產品受惠客戶拉或動能較強，分別出現強勁及顯著月成長。元件與其他產品受惠主要業務相關零組件出貨增加、雲端網路產品在AI雲端產品拉貨動能增加下，亦雙雙顯著月成長。

與去年同期相比，鴻海4月四大產品線全數成長，在主要業務相關零組件出貨增加，AI雲端產品拉貨動能增加、抵銷網通產品庫存調整影響，元件與其他、雲端網路產品雙雙強勁成長。在客戶拉貨動能較強、新品上市帶動下，消費智慧及電腦終端產品亦顯著成長。

就前4月狀況觀察，鴻海在主要業務相關零組件出貨增加、AI伺服器需求強勁下，元件與其他、雲端網路產品雙雙繳出強勁年成長，電腦終端產品在PC市場需求穩定下微幅成長，僅消費智慧產品因去年鄭州廠區生產訂單遞延、墊高基期而略為衰退。

展望第二季，由於時值傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，鴻海表示第二季訂單能見度約與目前市場預期相當，預估營收展望將呈現季增、年增的「雙升」表現。鴻海將於5月14日召開法說會，公布首季財報及最新營運展望。