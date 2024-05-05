大台中轉運中心進度近7成 估2026年「7接7轉」

為解決台中市舊城區停車及交通問題，市府斥資19億元，在火車站西北隅興建「大台中轉運中心」，目前工程進度已逾6成，預計2026年上半年完工啟用，交通局指出，啟用後將達到鐵路、客運、捷運與公車、汽機車、計程車、自行車「7接7轉」效益，而因應近來地震頻傳，該工程使用「易利柱」優化工法，盼提升結構穩固性。 大台中轉運中心規畫為地下3層立體停車場，地面層則作為轉運中心使用，盼提高市區公車與鐵路轉乘的便利性，交通局長葉昭甫指出，目前地下3層結構體都已完成，正進行1樓預埋鋼管圓柱螺栓、機電設備及內部裝修工程施作，未來可提供506個汽車停車位、1290個機車停車位與116個腳踏車停車位、12個大客車轉運車位。 為提高轉運中心建築結構安全，葉昭甫強調，因台灣位處地震帶，再加上近來地震頻傳，工程特別使用「易利柱」優化工法，是台中公共工程首例，以一體成形的柱主筋與螺旋箍筋結構，同時採用CO2冷焊的方式固定，可確保結構穩固、提升韌性。市府參事陳全成日前與專家組成查核小組實地勘查工程，除確保工程品質，也要求廠商加強職安衛查核作業。 交通局強調，台中市接連推動興建4大轉運中心，其中的豐原轉運中心日前已完工啟用，是山城地區重要交通引擎；大台中轉運中心、水湳轉運中心目前工程進度都超前，而烏日轉運中心也在評估規畫中。大台中轉運中心完工後將整合銜接火車站、捷運藍線、捷運機場線與台中轉運站等，透過「7接7轉」效益盼翻轉舊城區。