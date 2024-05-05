手搖飲跨界合作 強強聯手添話題也衝買氣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

手搖飲跨界合作拚買氣，大苑子與欣葉國際餐飲強強聯手，共同推出全新創意飲品「芒著杏福」，日出茶太推出全新「桃你歡心」系列蜜桃飲品，為520告白日甜蜜助攻，並攜手插畫家「小心臟」推出限量粉嫩周邊只送不賣，周邊商品包括吸睛的實用杯套、L夾與聯名貼紙，LINE會員享限時新品買1送1等優惠。

時尚運動品牌New Balance以品牌精神象徵色「灰色 Grey」攜手台北風格茶飲 ODD ONE OUT 推出限定版灰色鮮奶茶，為致敬 New Balance 超過百年的獨立製鞋精神及雋永沈穩的「Classic Grey 元祖灰」，ODD ONE OUT 團隊由茶藝專家、調酒師及甜點師共同研發，以其經典的鮮奶茶為載體，將黑與白的灰色平衡轉換為味蕾上甜與鹹的完美探戈，即日起至5月31日推出 NB Grey Days 限定杯身及特調飲品元祖灰鮮奶茶「醬油奶蓋普洱鮮奶茶」，同時在ODD ONE OUT 敦南概念店2樓設有小型展覽，活動期間穿著灰色 OOTD 與「元祖灰鮮奶茶」拍照上傳限動，並tag指定字樣，可抽NB Grey Days Pack 鞋款。

一手私藏世界紅茶迎接夏季市場，發表全新「英式伯爵紅茶吸凍」，將過去15年的熱銷的英式伯爵紅茶以茶香跟Q彈「凍感」呈現，無論是單獨品嘗還是作為下午茶的搭配， 帶來清爽的口感體驗。