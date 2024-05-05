花蓮地震後中橫便道餘震不斷 恢復3班次通行5月底再討論

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花蓮403地震後，中橫便道路況嚴峻。谷關工務段每日僅開放2班次通行，但因持續餘震及落石情況，公路局表示將延長至5月底再討論是否開放第3班次通行。

自花蓮地震後，中橫便道因多處道路崩塌，每天僅開放中午12時、下午4時30分2個通行時段，並視路況暫停開放，谷關工務段指出，餘震頻繁，路況不穩定，因此需再等到5月底檢討是否開放第3班次通行。

此外，公路局呼籲用路人要注意山區道路易發生坍方落石，尤其是即將來臨的降雨天氣，建議非必要避免進入山區，並密切關注路況資訊以確保安全。