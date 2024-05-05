北市假日如空城挨批 觀傳局：7月推「熟悉之旅」

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北市力推觀光行銷國外，但是遭北市議員質疑議題太過零散沒有連貫性，缺乏整體意象及城市特色，觀傳局長王秋冬表示，目前觀傳局有整合春夏秋冬整年活動，像是春天的燈節、夏至的夏日節、秋天的白晝之夜以及冬天的跨年晚會，今年預計推出「熟悉之旅」，主攻中南部里鄰，將於6月前辦理說明會，最快7月上路。

游淑慧表示，假日期間外縣市人山人海，反觀台北卻鬧空城，不僅留不住本地人，也吸引不到國外遊客，觀傳局推出的活動都是單點行銷，缺乏整體形象，砸了很多錢做廣告行銷，建議可以從季節性主題下手，包裝成一整年的活動，讓民眾有記憶點，願意回鍋。

王秋冬表示，2023年外國旅客來台北逾88％，台北市在1年4季1天24小時都有不錯的地方，目前規畫春夏秋冬活動整合，像是春天的燈節、夏天的大稻埕夏日節、秋天的白晝之夜以及冬天跨年晚會等，或是用主活動帶動次活動，像是跨越整年的花in台北，針對議員認為相關宣傳應該更有邏輯點，王表示有成長空間會持續努力。

觀傳局將於6月前辦理3場「熟悉之旅」推廣說明會，邀請相關旅行社業者、外縣市里鄰長，企業職工福利委員會等參加，於會中介紹台北觀光節慶活動、景點特色等，預計7月開始辦理2梯次熟悉之旅踩線，透過親自到台北旅遊體驗，以利旅行業者包裝行程、組團送客到台北，預估帶來2000人到1萬人次經濟效益。

針對7月即將上路的「熟悉之旅」，王秋冬表示，中南部的曾經來過台北的朋友可以再來，與中南部政府合作，主攻2天1夜的里鄰長活動、社區活動，目前已找100多家價格約3000元至5000元的平價飯店，若在台北住一天可搭觀光巴士或纜車，能夠更深入了解台北，預計下半年推出，計畫最快7月上路。