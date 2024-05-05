習近平飛抵法國巴黎奧利國際機場 發表書面講話

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大陸國家主席習近平5日飛抵法國，展開歐洲三國之行。法國是習近平此行第一站，他在巴黎奧利國際機場的書面講話指出，2014年、2019年，他曾兩次在春天到訪法國，和法國人民一起慶祝中法建交50周年和55周年。值此中法建交60周年之際，他再次踏上美麗的法蘭西土地，倍感親切。

習近平表示，60年前，中法兩國突破冷戰藩籬，建立大使級外交關係。60年來，中法關係始終走在中國和西方國家關係前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。

他指出，近年來，中法關係保持高水準發展，航空、航太、核能、農食、綠色等領域合作不斷取得新成果。兩國在應對氣候變化、保護生物多樣性、完善全球治理等方面密切協調和配合。中法文化旅遊年各項活動正在全面展開。中法關係發展不僅給兩國人民帶來了福祉，也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。

習近平表示，訪問期間，他將和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。