風電3-2國產化審查排序出爐？ 經濟部：無根據臆測影響開發商投資決定

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風電業者公認的某類官媒WindTAIWAN提出「離岸風電3-2階段國產化審查會議目前最新結果」一文，提到投標開發商產業關聯執行方案審查結果排序，指森崴第一，風睿第二，並進一步指出參與投標企業若場址不相重疊，即可按照結果排名拿到風場。對此經濟部嚴正駁斥報導錯誤，且強調國產化部分尚未完成審查，而能源署的財務及整體執行力也尚未開審，因此不可能有排名問題。

經濟部提出說明指出，區塊開發第二期（3-2）產業關聯執行方案正由產發署審理中，產發署已於4月24日就4月10日投標文件之產業關聯執行方案計畫書內容召開檢視會議，協助開發商確認計畫書之缺失與完備性，並要求開發商限期補正說明資料。

經濟部並指出，另於5月1日召開區塊開發第二期產業關聯執行方案第1~20項製造業在地化自選項目之核心製程與數量比例審查會議。後續，投標開發商尚須進行第21~24項工程技術服務業在地化自選項目之核心製程與數量比例審查。因此，在產業關聯執行方案審查尚未完成情形下，報導中「產業關聯執行方案審查結果排序」的說法，應屬媒體對審查程序不了解及結果臆測，與事實不符。

經濟部說，依據離岸風電區塊開發第二期選商機制，開發商除了通過產業關聯執行方案審查外，尚須通過財務能力、技術能力等審查作業，最終選商結果，能源署將視審查結果而定。在最終選商結果未公布之前，無根據的結果臆測都有可能影響開發商的投資決定，經濟部強調，希望以健康良好的產業市場秩序完成選商作業。