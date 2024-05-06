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生活英文》貓咪愛生氣！「哈氣」英文怎麼說？

貓咪們生起氣來，就會哈氣(hiss )。圖／freepik
貓咪們生起氣來，就會哈氣(hiss )。圖／freepik

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有貓就給讚！每次只要工作壓力大，小編就會開始狂滑網路上的各種貓貓紓壓，隔壁貓奴同事回到家第一件事更是衝去吸貓，但是貓咪的各種狀態你知道英文該怎麼說嗎？貓奴們趕緊學起，一起和全世界的貓奴們交流吧！！！

knead 踏踏

貓咪柔軟的肉球輕踩在身上，真的是全世界最療癒的事情了！除了 knead 之外，比較口語的說法還可以說 make cookies / make bread。

Look! She's kneading my hand!（你看！她在踏踏我的手！）

airplane ears 飛機耳

每次貓咪只要感到心虛、放鬆，或有的事感到緊張時，就會露出像這樣的飛機耳，真的是讓人忍不住想立刻抱緊處理＞＜

Airplane ears are the latest trending cat meme.（飛機耳是最近很紅的貓貓迷因。）

hiss 哈氣

但當然當你觸犯了他的禁區時，貓咪們生起氣來也是不會對你客氣的！

He hisses if you touch his favorite toy.（要是你摸他最喜歡的玩具，他就會哈氣。）

butt pat 拍屁屁

這時就趕緊拍拍他的屁屁，趕快讓主人消消氣吧（汗）。

Give my cat a butt pat for me.（幫我的貓咪拍屁屁吧。）

chonky cat 胖貓

俗話說大橘為重（誤），但我想無論胖瘦，只要健康就是貓奴們最大的心願了～

This chonky cat is the chonkiest of all.（這隻胖貓是最胖的那隻。）

puff up 炸毛

The cat puffed up as soon as it saw the guests.（那隻貓一看到訪客就炸毛。）

今天的你是不是也學到了有趣的英文知識呢！快分享給你身邊的貓奴朋友吧！

文章來源：【生活英文】貓咪愛生氣！『哈氣』英文怎麼說？

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