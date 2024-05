生活英文》貓咪愛生氣！「哈氣」英文怎麼說？

有貓就給讚!每次只要工作壓力大,小編就會開始狂滑網路上的各種貓貓紓壓,隔壁貓奴同事回到家第一件事更是衝去吸貓,但是貓咪的各種狀態你知道英文該怎麼說嗎?貓奴們趕緊學起,一起和全世界的貓奴們交流吧!!!

knead 踏踏

貓咪柔軟的肉球輕踩在身上,真的是全世界最療癒的事情了!除了 knead 之外,比較口語的說法還可以說 make cookies / make bread。

Look! She's kneading my hand!(你看!她在踏踏我的手!)

airplane ears 飛機耳

每次貓咪只要感到心虛、放鬆,或有的事感到緊張時,就會露出像這樣的飛機耳,真的是讓人忍不住想立刻抱緊處理><

Airplane ears are the latest trending cat meme.(飛機耳是最近很紅的貓貓迷因。)

hiss 哈氣

但當然當你觸犯了他的禁區時,貓咪們生起氣來也是不會對你客氣的!

He hisses if you touch his favorite toy.(要是你摸他最喜歡的玩具,他就會哈氣。)

butt pat 拍屁屁

這時就趕緊拍拍他的屁屁,趕快讓主人消消氣吧(汗)。

Give my cat a butt pat for me.(幫我的貓咪拍屁屁吧。)

chonky cat 胖貓

俗話說大橘為重(誤),但我想無論胖瘦,只要健康就是貓奴們最大的心願了~

This chonky cat is the chonkiest of all.(這隻胖貓是最胖的那隻。)

puff up 炸毛

The cat puffed up as soon as it saw the guests.(那隻貓一看到訪客就炸毛。)

今天的你是不是也學到了有趣的英文知識呢!快分享給你身邊的貓奴朋友吧!