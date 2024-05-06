60歲的座右銘：今天別做明天能做的事

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義大利有句格言：「 今天別做明天能做的事。」 六十歲之後， 它變成了我的座右銘。

不是因為義大利人漫不經心，相反的，義大利的主婦會做費事的料理，把廚房擦得光亮如新。而且這個國家的水質是嚴重的硬水（礦物質含量高的水），洗好的衣服若不馬上晾乾就會變得硬邦邦，所以連牛仔褲都要熨過（ 如果問義大利女人：「什麼家事最辛苦？」 大多回答：「燙衣服」。她們會自製醬料， 也會做手工麵條， 但是做菜卻不是最辛苦的事）。

某位舞蹈教練說：「上課時間最不會遲到的竟然不是英國人，而是義大利人。」 仔細想想，義大利是生產迷人的汽車和摩托車， 將最高級的皮鞋、皮包和流行時尚傳布全世界，四處林立恢宏建築的工藝之國。這麼勤奮的義大利人會給人悠哉、熱情的印象，難道不是因為善於經營人生和運用留白嗎？

在年輕人的眼中，六十世代顯得特別急躁。

不論男女都很有洞察力，而且伴隨著「一旦發覺，就必須趕緊處理」的信念。因為很怕「好不容易閃過的念頭」會就此消失……所以一察覺時，就必須立刻付諸行動。

大腦沒有意識到自己的變化，當事人心中想的是：「我家的年輕人反應真遲鈍。為什麼不做呢？為什麼發牢騷呢？」因此經常對周圍的人發號施令或是充滿了抱怨。

很久以前就常有人說「老年人急躁」，其實竟然是「大腦太優越」造成的結果。

年輕時，洞察到的事物數量少，所以「今天能做的事不要拖到明天」，剛好而已。

但是過了六十歲之後， 如果要做自己意識到的所有事情， 一天二十四小時都不夠用。尤其是待在家裡的專業主婦需要小心，容易沉溺於自己所意識到的事物中，「靈光閃過又消失」的現象也會增加。

「今天別做明天能做的事」—請作為六十世代的座右銘吧。

與其擔心大腦，不如維持體力

今後， 如果我的體力衰退， 處理能力下降時，「 靈光閃過」 的現象一定會慢慢增加吧。

但是，這並不是大腦本身衰退，而是配合身體的衰老而退化。就像不能行走之後，心思就不會放在戶外。這不是痴呆，是大腦預料之內的工作。大腦沒有怠工這回事。

我的體力（處理能力）如果衰弱到無法支撐生活時，就是得靠別人照顧的時候。那時候，大腦會配合身體，變得缺乏活力。

所以，隨著年華老去，自己能夠獨立行走和維持體力變得更重要了。內臟還健康時，體力先衰退的話， 受人照顧的時間就會拉長。維持體力可以靠著努力達成，但是擔心「自然衰弱的腦」就沒有必要了，因為這是體力衰退附帶出現的大腦自然變化。

過了六十歲之後，與其擔心大腦，不如注重體力的維持。希望各位至少找到一項可以活動身體的嗜好。