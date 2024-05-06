蘋果M4來了 台積3奈米大補

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蘋果春季發表會Let Loose（不受拘束）7日登場

搶攻AI PC商機，蘋果（Apple）預計7日亮相的新iPad Pro率先搭載自研M4晶片，並挾M4晶片強勢登場之勢為Mac全系列改頭換面，首批M4 Mac估今年底至明年初陸續上線；據悉蘋果M4採台積電N3E製程，隨蘋果計畫為Mac效能大升級，有望助攻台積電營運。

蘋果於台灣7日晚間10時舉辦線上發表活動，法人預測，本次發表會除推出iPad Pro、iPad Air及Apple Pencil等配件外，M4自研晶片將首度亮相，揭示蘋果首款人工智慧（AI）平板電腦的運算功能。

隨各大電腦品牌廠、晶片廠爭相推出AI PC，如高通主打Snapdragon X Elite、X Plus，英特爾也以Core Ultra導入各品牌筆電等，蘋果升級旗下產品效能勢在必行，欲透過M4晶片凸顯AI效能的策略並不令人意外。

外電指出，M4晶片將涵蓋Mac全產品線，首批M4 Mac最快今年底亮相，包含新的iMac、標準版14吋MacBook Pro、高階版14吋、16吋的MacBook Pro及Mac mini。2025年新品也會陸續上線，像是在春季時更新13、15吋MacBook Air，年中更新Mac Studio，最後則是更新Mac Pro。

據了解，M4將有三種版本，分別是入門款Donan、加強版Brava及高階版Hidra。Donan用於入門級MacBook Pro、MacBook Air系列與低階Mac mini，高階MacBook Pro和Mac mini預計採用Brava版本，至於桌上型Mac Pro，則會搭載Hidra版本。

蘋果計畫為Mac系列導入M4，有望助攻台積電3奈米家族營收。據了解，M4晶片依舊採台積電3奈米製程，不過提升神經網路引擎（NPU），賦予蘋果產品線AI功能；且相關供應鏈透露，M4採用台積電N3E製程、較先前M3系列晶片使用的N3B，仍有所進步。

同時，台積電持續推進既有先進製程節點優化版本。其中，3奈米家族之N3E在去年第四季量產後，之後還有N3P和N3X，目前N3E極有可能是由新一代iPad Pro首發上陣；隨著AI需求激增，也支持節能運算需求加速成長，3奈米家族營收占比將持續提高。