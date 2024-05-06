有基之彈！台股重頭戲一波波 MSCI調整2檔呼聲最高

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台股5月好戲連台歡慶520行情

台股5月艷陽高照，加權指數維持2萬點大關上方震盪，在520前，好戲一波接一波，MSCI明晟半年度調整於台灣時間15日登場，研究機構預測台股權重可能被微幅下修，但拜多頭氣盛所賜，市場焦點主要放在新增成份股，奇鋐、華城二大高價股呼聲最高。

台股5月除有上市櫃公司密集公布首季財報、多檔ETF本月展開換股，還有MSCI明晟半年度調整登場，加權指數攻高後震盪雖加劇，然台股完全不缺話題，推高對520行情期待感。

同時，美國3日公布非農數據顯示就業增長降溫，美股四大指數飆漲，台指期貨電子盤亦強漲300點、漲幅1.47％，台積電ADR也漲3.91％，有利台股6日開盤表現。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，台股維持在各天期均線之上，本波反彈格局具有強勁基本面支撐，看好多頭行情續航。

兆豐國際投顧指出，MSCI2月13日宣布季度權重調整以來至4月下旬，台股市值占亞太國家（除日本）比重微增0.12個百分點，大陸增0.75個百分點，預估台股在本次半年度權重恐遭小幅調降。統一投顧亦認為，考量MSCI中國指數更強勢、台灣仍有地緣政治風險變數，預估台股權重本次小幅調降。

不過，外資圈認為市場依然緊盯美國聯準會（Fed）降息時間點，美國總經數據對全球干擾反而更大。相較若MSCI調整權重變化幅度不致「太誇張」，就算權重調降對台股影響亦有限。

投顧研究機構回顧至2024年4月底個股表現，市值排名居前100、自由流通比率高，再考量市值變化與落後成份股抽換，奇鋐與華城市值分別跳升至43、52名，文曄市值排58名，此次調整中納入成分股機會較高。

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投顧研究機構並點名非成份股中，奇鋐、華城市值均超越2,000億元，4月底時占非成份股總市值比率均高於1％。嘉澤、士電、大同、群光等市值都在1,500億元附近。

反觀MSCI既有成份股中，如譜瑞-KY、藥華藥市值排名跌破百名之外，外資持股比率較前季持續下降，需提防本次有遭移除風險。

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