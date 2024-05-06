波克夏大砍蘋果持股 巴菲特：基於稅務考量

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全球投資界年度盛事波克夏股東大會4日登場，股神巴菲特表示儘管他們第一季大砍蘋果持股，但仍會長期投資蘋果，到今年底可能仍是波克夏最大持股。巴菲特預期，美國政府將增加稅收以因應不斷擴大的財政赤字問題，而不是採取減少支出的方式。

現年93歲的巴菲特也向股東保證，接班人馬已做好萬全準備。

波克夏海瑟威4日舉辦副董事長蒙格（Charlie Munger）去世後的首場股東大會，該投資公司以影片追悼這位巴菲特老戰友。在會議之前，波克夏公布首季財報顯示，該公司大舉拋售13％的蘋果股票，持股價值從1,743億美元降至1,354億美元，令投資人大感意外。巴菲特解釋，這是基於稅務考量，而非對股票長期走勢的判斷。

儘管減持股票，巴菲特依然看好蘋果長期發展，除了稱讚iPhone可能是「史上最偉大產品」外，還表示蘋果比起他們歷史最悠久、規模最大的兩項投資（美國運通與可口可樂）「甚至更好」。

巴菲特表示：「除非發生戲劇性事件改變資金配置，否則蘋果依然會是我們最大投資。」他也表示，派拉蒙（Paramount）投資失敗完全是他的決策錯誤，目前已清空持股。

巴菲特也指出，副董事長阿貝爾（Greg Abel）與賈恩（Ajit Jain）已證明他們是他過世後領導波克夏的合適人選。獲得他欽點擔任執行長的阿貝爾對於波克夏投資組合的資本配置將擁有最終決定權。

當被問及是否擔心美國政府債務水平不斷攀升時，巴菲特回應，他更擔心財政赤字超過公債市場規模。雖然他不確定全球市場能否吸納所有美國債務，但他也指出市場「缺乏替代選項」。他也認為，沒有其他貨幣能取代美元儲備貨幣地位。

巴菲特也表示，雖然市場聚焦於美國聯準會（Fed）如何應對通膨的下一步動作，但財政政策可能出現更多問題。他表示：「Fed主席鮑爾是非常聰明的人，但他無法控制財政政策。」（相關新聞見A3）