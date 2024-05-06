內閣成立老年部，此其時矣！

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日前本報「銀髮的美麗新世界」專題報導，就台灣明年進入超高齡社會後，如何讓台灣社會依然朝氣蓬勃，快樂自在，訪問各領域專家，退休族及照顧者進行多方面探討，深覺以現今內閣編制，實無法滿足未來老年人口增加的需求，有必要成立老年部來統籌相關工作。

所謂超高齡社會，是指65歲以上老年人口占總人口比率達20％。過去談老年議題，多數關心的都是長照、老年醫療給付、勞保基金會不會破產、退休者能否領到退休年金等等，看看如今半數老年家庭落在最低所得組，廿年來健保用於老年族群的比率由30％升至40％，確實會讓人憂心台灣將步入又老又窮，暮氣沉沉的社會。

然而，情況未必不能逆轉，如果運動風氣能普及台灣社會，老年人的身體自然會更健康，如此便不需經常看病吃藥，非僅能節省健保支出，也可以讓台灣健康壽命與平均壽命接近。統計顯示，2021年台灣平均壽命雖達80.86歲，但健康平均壽命僅73.3歲，意思是有七年之久臥病而需依賴他人照顧，如果能普及運動習慣，台灣的臥床年數必可大減，身心靈都會更快樂。有學者指出，芬蘭有些城市，政府以追求臥床不要超過兩周為目標，政府寧願把錢花在健身上，而不要花在病床上，這相當值得我們學習。

不過，這得由衛福部和體育署共同合作才行，然而就衛福部而言，近年苦於疫情紛擾，要有人專責此事恐怕是難事，而體育署的主要任務是培養國家代表隊參與國際賽事，兩部會要站在老年人的視野，推出老年運動計畫並不容易，若內閣有老年部的設立，可以站在老年的角度規劃，可以更有效率得讓這個計畫實現。

事實上，超高齡社會的到來，還有許多工作需仰賴老年部，例如青銀共學，讓退休族群重返大學唸書，與年輕人共同上課學習，許多人年輕時懷抱做畫家、文學家、音樂家的夢想，如果教育政策能在這方面著力，一方面可以讓退休者重拾校園的歡樂生活，也可以開創銀髮族的美麗新世界。此外，各大學在少子化所面臨招生不足的困境，也可以得到一股新活水，這個工作如果由老年部專責，站在退休族群的立場設計學程，必然比教育部更為盡善盡美。

在超高齡時代，除了該有前述積極的政策規劃，創造快樂的老年社會，隨著老年人口增多，也會出現許多新需求，例如打造高齡宅、樂齡宅、銀髮養生村、資產信託等等，這些因應老年人口增加由市場所創造的供給，固然可以帶動經濟成長，惟這些新供給，若無適當的法規鬆綁、管理監督，使業者有法可循，小則會讓市場窒礙難行，大則會讓市場亂無章法，老年人的權益得不到保障，糾紛不斷，如此數百萬退休族群如何能快樂安心？而占台灣人口20％的老年族群安不了心，台灣社會哪裡快樂的起來？

要解決前述這許多問題，惟有在內閣成立老年部，過去有人認為只要在行政院設一個跨部會小組即可，這是以管窺天，熟悉部會運作者都明白，這樣的跨部會平台用以解決臨時性議題是可以的，但是用以解決台灣社會高齡化結構問題則明顯不足。

高齡社會不是臨時性議題，會一年、五年、十年、廿年、卅年持續下去，一直影響著台灣社會、文化、經濟，必須有專責的老年部統籌，才能有遠見、有計畫的化危機為轉機。更重要的是，在內閣裡老年議題才能獲得應有的資源與重視，這才是因應超高齡社會到來的上策，否則在各部會本位主義之下，老年問題將治絲益棼。

台灣目前65歲以上老年人口有433萬，占總人口比重18.5％，依國發會推估，明年底老年人口達468萬，占比20％，十年後升至614萬，廿年後到達723萬，卅年後763萬，屆時老年人口占比已將近40％，這樣的一個長期、結構議題，難道不需要一個專責部會來規劃協助嗎？

尤其老年人，不論其年輕時如何叱吒風雲，到了年老，在歲月消磨下，終究不像年輕人這麼有活力，他們無力上街主張自已的權益，若在內閣沒有老年部代言，他們的晚年如何快樂得起來？

「欲買桂花同載酒，終不似，少年遊。」這是對歲月流逝的感嘆，過去為協助青年發展，行政院成立青輔會，而為協助退伍國軍官兵就業、就養、就醫也設立退輔會，以此而言，台灣明年將步入超高齡社會，是否該成立老年部，也就不言自明了。