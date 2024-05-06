風電業訪郭智輝 促鬆綁國產化

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TOWIA協會拜會新經長訴求

據了解，風電產業面臨成本大幅上漲及購售電契約（CPPA）簽不下來等諸多挑戰，上周四（2日）台灣離岸風電產業協會（TOWIA）特別拜訪新經長郭智輝，說明風電產業面臨困境，訴求3-1期展延併網期程，並檢討降低國產化比例。

郭智輝已指定幕僚團隊對接，強調決策絕不會拖延，希望在官場注入企業效率、改變拖延文化，在合法前提下，不會偏袒任一家外商或本土廠商。

風電3-1期已決標，但多數開發商面臨成本大漲、CPPA簽不下來，或找不到工作船等困境，幾乎停擺，經長王美花雖承諾3-1期併網期程可展延一年，但業者透露有的開發商自動展延二年以上，可能要到2028年後才會陸續併網。而風電3-2期目前雖在審查階段，但面臨困境幾乎和3-1期相去不遠，盼經濟部伸出援手。上周四TOWIA理事長林雍堯率隊拜會郭智輝，說明當前困境。

郭智輝未立即承諾或回應風電業者訴求，但指定幕僚分析協會提出資料以利決策判斷，並提及改變公部門決策拖延的生態文化，注入企業的行政效率。他對業者表示，不論訴求內容為何，一定要在合於法律的框架，適用所有人的原則下來討論，他不會偏袒任一外商或本土廠商。

據了解，風電協會提出問題，和過往拜會經長王美花訴求相似，不外乎在國產化及國際環境因地緣政治影響下，開發風電成本支出大幅增加，需要有合理CPPA價格確保3-1期順利進行。業者透露，以目前工業用電成本約4元，若加計通膨還有碳費等潛在成本，風電每度成本都在5.5元以上，甚至逼近6元。。

另業者訴求降低國產化比例，例如水下基礎在地化比例現行為60％，盼調整至30％，且因產能不足無法如期提供，要求經部介入。若國產化產能會影響綠電供電時程，郭智輝回應，上任後會優先檢討，至於決定納入國產化的產業項目，也會逐一檢討。