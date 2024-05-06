風電3-2期名單外洩？ 森崴、風睿傳排前2名

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離岸風電區塊3-2期開發，經濟部邀審查委員如火如荼展開國產化審查，據了解，近日風電圈及類官媒平台傳出森崴和風睿能源（SRE）二家開發商分別排名一、二名，引發國外大型開發商跳腳，質疑審查結果是否外洩及公正？紛向經濟部求證。

風電3-2期於上月10日截標，共科理歐（CORIO）、德能、CIP、風睿能源（SRE）、森崴集團、沃旭能源等六家開發商遞送投摽，爭搶五個風場3.6GW分配容量。

經多場國產化審查會議，上周風電圈傳出最新審查結果排名，以及參與投標企業若場址不重疊，可按照結果排名拿到風場，並若檢附二家以上集團簽訂購電合作意向書（LOI），還可爭取增加100MW開發容量。

此傳聞5日經「類官媒」WindTAIWAN報導，大型開發商跳腳質疑不單純。據悉，這次風場環評通過，具有搶占最大容量1G實力業者僅CIP和沃旭二家，如市場傳言這二家排名至第三名後，風睿又和沃旭風場重疊，風睿若優先取得獲配權利，沃旭就會被排擠，無緣參與3-2期開發。

此外也傳出沃旭已發文經濟部相關單位，盼針對風電3-2期作業程序再補件，有意採購更多國產化水下基礎，爭取國產化高分，改變排名結果。但知情官員表示並未同意該案補件請求，據透露，能源署高層已表明立場，國產化最終分數只會比業者自評的低，絕不會高。

據悉，風電3-2選商結果來不及在520之前公布，預計5月底或6月初才會出爐。