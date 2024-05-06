部會副手揭曉 老幹新枝展長才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

賴清德政府15部會副首長5日公布，老幹新枝及跨領域人才互見。經濟部主管外貿的政次陳正祺留任，督導國營事業及能源政策政次曾文生，可望專任台電董事長；國發會二名政務副主委均空降，其一確定由台大生物產業傳播暨發展學系教授彭立沛出任；金管會政務副主委則由第一金獨董、台北大學法律系教授陳彥良出線。

曾文生熟悉能源轉型政策，府院原有意暫留任曾文生，因新經長希望台電董座專任，傾向另尋人選。至於6月常次林全能退休後空缺，數發部數產署長呂正華是考慮人選之一。

金管會副主委陳彥良，過去曾提出證券「F4」（證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所）應整併為控股公司上市，有利交易所股權結構國際化；金融業與金融科技合作非競爭，應彈性放寬金融科技法制；金管會名稱與組織應朝金融發展方向改組前進等觀點。

陳彥良連同主委彭金隆年齡都未超過60歲，可預見金融監理將年輕化，加上現任常務副主委邱淑貞出身銀行局基層，三位首長在銀、保、證及金控專業齊備。內政部二位政次均為新面孔，包括銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元，以及中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏。數發部另一政次由艾爾科技執行長林宜敬出任，交通部另一政次由前鐵道局長伍勝園出任。國科會及工程會二位政務副主委均新人，分別是台大D-School院長陳炳宇及屏東縣城鄉發展處長李怡德。