大立光馬步穩 4月營收再增

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大立光受到淡季影響，4月營收34.58億元，較3月34.51億元小增0.2％、約略持平，但與去年同期相比增加20％；今年前四個月累計營收為147.71億元，較去年同期成長23％。展望後市，大立光估計5月拉貨動能與4月差不多。

大立光4月營收創下2021年以來同期新高，從產品組合結構來看，2,000萬畫素以上產品約占20％到30％，1,000萬畫素以上產品約占50％到60％，800萬以上畫素約占0％到10％，其他產品約占10％到20％。

董事長林恩平日前於法說會上表示，4、5月拉貨動能與3月大約持平，6月還看不到，同時第一季沒有看到太多手機品牌進行潛望式鏡頭升級，主要集中下半年，去年有升級的客戶今年會沿用同樣規格，高規格鏡頭產品也會下放至高階以外的機種，應用量有望變大。

毛利率表現方面，林恩平表示還是以價格為最主要因素，第二季看來應很少旗艦機發表，稼動率和良率也會有影響，惟隨著舊機種鏡頭產品良率持續改善，第二季毛利率會比第一季好。至於AI手機，目前確實有客戶來討論是否需要新的鏡頭規格，也提到新功能，但僅有想法，實際情況還是要看客戶需求。

不過，林恩平也對下半年景氣釋出樂觀訊息，透露隨鏡片規格放大，製程變得更複雜，占用廠區空間，預計今年第四季現有產能會滿載；明年有新廠房建置規劃，不過設備擴增多少、產能何時開出，仍要看明年客戶需求。

大立光第一季營收113.13億元，季減37％、年增24％，受規模下降影響，毛利率跌至50％以下，為49.17％，季減3.62個百分點；不過，受惠新台幣貶值，匯兌收益增加，業外收益達34.69億元，匯兌收益23.4億元，單季每股稅後純益（EPS）達45.79元，是2020年來同期高點。