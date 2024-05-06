AI燙 散熱雙雄外資喊燒

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美國四大雲端服務提供商（CSP）公告2024年資本支出計畫，比市場預期更加積極，考量AI伺服器是推動投資主力，凱基投顧看好AI伺服器推升液冷散熱採用率，加上麥格理證券日前初評散熱雙雄奇鋐、雙鴻，雙雙給予「優於大盤」投資評等，散熱多頭行情益發熾熱。

凱基投顧指出，Meta、Google、亞馬遜與微軟資本支出計畫積極，市場將2024年美國四大CSP預估資本支出成長率由26％上調至36％，並預期2025年將再成長9％；美國四大CSP業者資本支出展望看俏，將有利於台灣伺服器供應鏈2024～2025年營收與獲利成長。

另外，美超微與Vertiv均強調，AI伺服器將加速採用液冷解決方案，相關散熱供應鏈可望從中受惠。

麥格理證券估計，伺服器採用液冷散熱的比例，將從2024年的1％，翻揚到2025～2027年的7％、15％、22％，輝達GB200伺服器機架散熱內含價值將是H100空氣散熱的11倍，更是傳統伺服器的19倍；整體伺服器散熱市場價值至2027年時，將較2024年時成長4倍。

奇鋐作為GB200液冷散熱的關鍵零組件供應商，受惠液冷散熱蓬勃發展，奇鋐2026年伺服器事業營收，會是今年的3倍，鑒於伺服器為奇鋐毛利率最高業務，也將挹注公司整體營收與毛利率強勁擴張。外資估計，奇鋐2024～2026年每股稅後純益各為18.2元、31.8元與47元，成長爆發力足。

摩根大通與大和資本證券同樣看好奇鋐，推測合理股價皆為860元。摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，AI散熱需求才剛爆發，現在處於產業上升循環的初期階段，奇鋐是強勁成長環境中的重要受惠者。

值得注意的是，奇鋐除了基本面吸引外資青睞之外，還有題材加持，因市值排名與自由流通比率高，最新獲得二大投顧研究機構同步點名，與華城並列有望在本次MSCI半年度調整中入列的新成分股。

雙鴻方面，麥格理證券認為，不只可以受惠液冷散熱的內含價值成長，且在AI伺服器空氣散熱的市占率，也會從低位階顯著提升，看好未來幾年獲利成長幅度都達雙位數百分點幅度。