今年「非常樂觀」底氣揭曉 聯強：瞄準五大科技新商機

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聯強各季度EPS

聯強5月31日召開股東會，根據最新出爐的致股東報告書，聯強董事長苗豐強、總經理杜書伍揭示聯強今年營運展望將聚焦四大產銷策略，並密切關注AI應用、綠色科技、行動辦公、遠距學習、智能家庭等五大新科技所帶來的新商機。聯強去年營運因市場需求疲弱衝擊，惟展望今年表現，聯強副總裁杜書全日前法說會釋出全年營收、獲利雙位數成長、超越2023年的「非常樂觀」看法。

聯強表示，2023年全球面臨能源、物價劇烈波動，高利率與高通膨並發，市場需求疲軟，全球經濟發展遲緩，加上多國戰事烽火燎原，衝擊全球供應鏈，聯強在此動盪嚴峻的環境下頂風前行，2023年合併營收3,960億元，年減7％，稅後純益72.9億元、每股稅後純益（EPS）4.37元，年減54％，排除2022年的一次性獲利，2023年稅後純益及EPS年減約17％。

聯強認為，2024年全球產業動態及世局變化難測，未來面臨的挑戰只會更趨嚴峻，因應外界環境的「調變能力」是當今企業最重要的能耐，加上科技新商機不斷湧現，市場樣態與商業模式也加速演化，企業不能只是固守既有陣地經營，誤以為憑藉過去成功經驗就能長治久安，應積極且快速應變，才能免於被時代洪流吞沒，因此，聯強今年正瞄準新商業機會，精準出手致勝。

聯強今年定調四大重要產銷策略，瞄準新的商業機會。一， 針對半導體事業、商用資訊業務、消費資訊業務、通訊業務、招募及雲服務業務，發展相對應的MSP營運服務數位平台。二，密切關注新科技帶來的新商機。三，持續擴大運籌服務事業與企業客戶技術服務事業，開展新的價值成長領域。四，擴大AI智能工具應用，特別是經營決策、風險控管以提升營運效能。

聯強今年也將舉行董事改選，擬改選董事9人，其中3人為獨立董事，並將新聘國立陽明交通大學管理學院院長鍾惠民擔任獨立董事。

另外，股東會將通過發放現金股利每股3元，發放總額50.03億元。