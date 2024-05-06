巴菲特：AI像核彈 是雙面刃

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）在波克夏海瑟威股東大會上的談話中，關注人工智慧（AI）帶來的危險性，他將AI譬喻成核武，若不當使用恐怕會對社會造成毀滅性後果。巴菲特並指出，AI恐已推動詐騙產業，促使其成為大型「成長產業」。

93歲的巴菲特談及AI應用在詐騙的潛力時，表示他有值得憂心AI的理由，尤其最近看到AI工具維妙維肖的重現他的影音，連其妻小都難以辨認真偽。他表示：「一想到由AI推動詐騙的潛力，如果我對投資這類的事業感興趣，這將是長期的成長型產業，或在某方面來說它已經是了。」

巴菲特認為，不肖人士變造真實並生成誤導性的內容，向親朋好友要錢或是索取個人資料，而透過AI的深偽技術（deepfake）行騙效果將會更好。

巴菲特自認對AI的底層技術不了解，不過並不表示否認它的存在、重要性或其他價值。他形容AI的出現有點類似核彈的發明，就像「把精靈從瓶子裡放出來」，而精靈最近做了一些可怕的事情，其力量也令他感到非常害怕，且不知道有什麼辦法可以使精靈回到瓶中。

巴菲特表示很難預測AI最後對世界帶來的影響。他說：「AI很顯然同時具有做好事的潛力，一無所知的我都能確信它擁有巨大的潛在能力，然而我只是不知道知道結果會是如何。」

儘管如此，波克夏已開始使用AI以取代公司部分業務。巴菲特指定接班人、負責非保險業務營運的副董事長阿貝爾（Greg Abel）則表示，公司已開始在部分業務中使用AI以幫助員工提高效率，並使部分任務更安全。

阿貝爾在股東大會當天伴隨巴菲特左右，他並未對公司部署AI技術的計畫透露更多細節，僅表示：「AI有時可取代勞動力，但我們期望還有其他發展空間。」