奧特曼：開發通用AI 1年燒500億美元也值得

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美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在史丹佛大學發表演說時表示，他不計代價要成為首家開發「通用AI」（AGI）公司，即使一年要燒掉500億美元也不在乎，只要找到支付帳單的方法就會全力投入。

奧特曼認為在開發AGI上，不管要付出多高代價都是值得。但他拒絕預測需要多少時間才能達成AGI目標。

雖然有人因商業考量而擔心OpenAI在開發AGI上會投入過量資金，但他強調自己一點也不在乎要燒掉多少錢。

他說：「不管我們要一年燒錢5億美元或50億美元，甚至是500億美元，我都不在乎，我真的不在乎。只要我們能找到支付帳單的方法，我們就會繼續開發AGI。其代價將是昂貴的。」

AGI是研發AI領域裡的終極目標之一，要在各種領域與任務裡，具有能媲美甚至超越人類表現的系統，但其定義模糊。像馬斯克在指控OpenAI的訴狀中，就認為其大型語言模型GPT-4已達到AGI程度。

雖然OpenAI的聊天機器人ChatGPT表現讓人驚豔，但奧特曼認為ChatGPT表現並不驚人，充其量是令人有點不好意思。外界認為其說法有點太過自貶，但也可能是其對於OpenAI目前研究計畫仍未能商業化的一種回應。

在開發AGI的過程裡，如何讓大眾了解AI的發展程度，和讓包括OpenAI等AI開發商明白到外界對AI的期待，對於促使社會與AI一起共同演進來說是十分重要。

奧特曼舉例，若AI是默默地研發而外界不了解，這肯定不會被大家接受。跟砸鉅資開發相比，他更擔心社會能否適應其公司在AI上取得的進展，AI突飛猛進至令人驚訝程度其實並不適合。