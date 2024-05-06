勤業眾信聯合會計師事務所總裁 柯志賢跨域用人 數位團隊領航

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柯志賢 小檔案

數位、永續雙軸轉型已成企業顯學，相關商機也帶動台灣最大專業服務機構—勤業眾信各項業務的發展，包括審計與確信、管理顧問、財務顧問、稅務與法務，及風險諮詢等服務，每一個領域，目前都位居國內業界領先地位。勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，面對企業雙軸轉型，事務所經營及人才培養需配合轉型，以因應市場趨勢及服務需求。同時，人才的數位化能力培養亦十分重要，專業要結合科技，才能發揮更大的客戶服務價值。

柯志賢以顧問業務為例說，不能只有憑專業知識與經驗，也必須結合科技，才能讓服務發揮更大效益；審計部分，也要強化大數據的分析應用，以掌握查核的風險，並提升查核的效率及效果。因此，包括流程和人才兩方面都須進一步數位化，並且透過轉型提升事務所營運效率及服務品質。

柯志賢表示，這幾年企業普遍在談數位轉型，特別是人工智慧（AI）興起，讓企業更關切相關的應用和發展；與過往較不同的是，先前企業較著重在數位化，對轉型著墨不多，現在則是運用科技協助商業模式轉型以推升成長動能。

企業數位轉型 勤業眾信相挺

他分析，目前企業在數位化普遍現象是追求速效，期待推動的時間比較短，希望有立即明顯的成效。勤業眾信可提供包括從源頭協助企業擬定策略目標及風險管理，調整作業程序並建立行動方案。具體作法上，除協助企業優化及自動化流程，勤業眾信也提供工具平台，讓企業可結合其核心系統，提升其管理效能，例如合約管理平台、法遵管理平台、數據分析平台等；同時，因應資料儲存走向雲端化，另一塊成長中的業務，則是如何協助企業將系統資料從「地端」移到「雲端」。

勤業眾信的客戶以上市櫃企業為主。柯志賢說，數位轉型上，大型及跨國企業走得比較前面也比較快，至於中小企業通常是先求存活，有餘力才會談數位轉型；以產業來看，則是科技業和金融業較積極。

比較科技業和金融業在數位轉型上的差異，柯志賢指出，金融業因為受到高度監理，因此對核心系統的更動比較審慎，主要會在其原有核心系統架構下，委外協助建立其它衍生系統以強化其經營管理功能，至於科技大廠則多強調作業流程的優化和自動化，以及核心系統的建置或升級，特別是一些二代接班後的傳產和科技業者，對於系統升級和管理顧問需求明顯提高。

他表示，許多科技業數位轉型的重點在智慧製造，例如燈塔工廠，即是運用工業4.0如結合物聯網等技術，透過高度的數位化和自動化，全面提升營運效能及獲利。此外，企業在資訊安全、營運韌性、及供應鏈管理等，也都是當前許多公司關注的重點，這些新的產業需求，也帶動勤業眾信更多新的顧問諮詢服務。

人才競爭 已是跨產業

值得注意的是，部分的數位轉型需求則是來自公部門，主要是智慧城市的規畫輔導諮詢，例如勤業眾信過往協助台中市政府規畫水湳智慧城以及協助新北市政府取得全球首座完整智慧城市認證，透過數位智慧化推動節能減碳與永續轉型。

柯志賢表示，近年顧問諮詢業務因應市場需求成長動能較大，勤業眾信4,000多位員工中，有近一半是負責顧問諮詢服務，因此在人力需求上，也從過去多數是財會背景，轉變成現在很多是理工出身，包括台清交的電機和資工、資管系，也不乏土木和環工科系。

柯志賢強調，人才的競爭已是跨產業，人才不足會影響整體業務發展，唯有最好的人才，才能提供最好的服務，因此針對人才投資，勤業眾信始終強調要給同仁最好的待遇，也一直率先業界調薪。

覓才育才留才 讓同仁幸福有感

他表示，在少子化的挑戰下，會計師事務所營運所面臨最大的挑戰之一即是人才短缺，也因此，AI運用未來絕對是重點，重複性高、簡單的工作可能交給機器人或AI處理，未來人力則著重於資訊的分析、判斷、整合和應用。

柯志賢表示，人才是事務所最重要資產，用較好的薪資待遇，一次找到對的人，反而可以省掉許多除錯的成本。此外，在人才獎勵方面，勤業眾信也提高考取會計師證照（CPA）獎勵金至20萬元。

除薪資和獎勵，柯志賢說，勤業眾信也規劃完善的人才培育課程，強化同仁溝通力、執行力、領導力、及表達能力等；在科技日新月異下，更要培養科技應用能力，運用科技協助工作流程自動化。柯志賢強調，這幾年人才發展策略一直是勤業眾信關注的重大優先事項，也花費許多心力擴大人才投資，針對職涯發展，勤業眾信也優化內部轉調機制，及提供跨國服務的國際化發展舞台，希望透過優渥的薪酬及健康的環境，讓同仁能「幸福有感」。