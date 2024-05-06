2030年淨零目標綠電使用百分百

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柯志賢2021年上任時，就提出「推動創新轉型」、「應用數位科技」、「擴大人才投資」及「發展卓越永續」四大方向，針對永續、淨零，勤業眾信在柯志賢帶領下，除確信、顧問兩大綠色商機有所斬獲，事務所內部也致力減碳。

柯志賢說明，Deloitte全球依據SBTi與RE100訂定2030年短期淨零目標，號召會員所集體迎戰全球永續浪潮，除積極減排外，同時透過購買碳權，抵銷剩餘的範疇一與範疇二的排放。下一步措施則是針對範疇三進行管理，以符合於SBTi淨零排放承諾的長期減碳目標。

柯志賢並表示，勤業眾信除了協助企業轉型，本身也配合全球策略執行淨零行動。舉例來說，勤業眾信是臺北南山廣場辦公大樓最大租戶，率先加入南山廣場首批買綠電團購行列，成為最早使用綠電者之一。

由於勤業眾信台北辦公室共有九個樓層，每一個月的電費支出相當可觀，為此，勤業眾信除落實夜間10時熄燈，2022年起也實施午休熄燈的計畫，同時透過數位工具的監控，輕鬆線上掌控各辦公區域空調和照明使用情況等，使每個月節省逾10％用電；此外，2023年起，勤業眾信已將綠電採購比重訂為10％，目標是逐步至2030年時要達100％綠電轉換。

另一個重點是減少用紙量，包括鼓勵同仁採電子化方式檢閱文件，同時推動數位簽章，大幅減少人均用紙量，以稅務部門為例，過去每年人均用紙約8,000多張，現在已降到約2,000張。

第三則是針對差旅等產生的碳足跡訂定策略，建立海外差旅必要性評估機制。柯志賢表示，必要的出差行程如查核和開會難以避免，但同仁已全面提升數位素養和對數位科技的應用，熟悉遠端工作所需的數位工具操作，有助降低海外出差頻率、增進溝通效率。