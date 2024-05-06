2030年淨零目標綠電使用百分百

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勤業眾信是四大中唯一取得「綠級」淨零標章者，2022年累積綠色採購更逾5,000萬元，獲行政院認證為綠色採購績效卓越企業。柯志賢表示，除了事務所自身減碳作為，勤業眾信也於2022年協助新竹五峰國小建置太陽能電板，電板發電之收入全數作為校務經費使用，未來也希望傳承類似成功模式，持續協助偏鄉或有資源需求者，達到環保節能及公益目的。

協助企業部分，柯志賢說，現在因台灣和國外都已明確訂定淨零轉型時程，讓企業從過往的「觀望」轉為「不得不做」，針對上市櫃企業淨零路徑，勤業眾信從碳盤查、整體風險評估和擬定減碳策略等，都可提供企業完整永續解決方案。

他強調，企業須先盤查出來自己的碳排量、再擬定減碳目標和策略，要減多少、怎麼減，同時在過程中檢視執行方案是否符合預期目標。此外，企業除了內部策略必須決定何時達到淨零，也要考量整體供應鏈的要求、目標，像是蘋果、戴爾和惠普對上下游供應廠商都訂有減碳目標，因此企業淨零不能僅考慮自己，而要進化到供應鏈管理。

目前勤業眾信在淨零永續服務，主要分為確信以及顧問諮詢。企業的永續資訊揭露須符合法規及GRI、SASB、TCFD等揭露標準要求，並須將永續資訊管理，納入內部控制制度，ESG資訊揭露更是利害關係人進行決策的重點依據，勤業眾信針對永續資訊揭露之確信業務，已在審計及確信部門內建立專責服務團隊，以提供企業完整永續相關確信服務。

顧問諮詢方面，則協助企業有關氣候變遷及減碳、永續金融、ESG資訊揭露、永續供應鏈、循環經濟等五大類型服務，勤業眾信亦研發數位永續管理平台DISCO，協助企業以數位化的方式，進行供應鏈永續績效管理，有效執行永續採購活動。