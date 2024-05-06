IPO將有三寶 AI科技、生技、新能源

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勤業眾信在台灣上市櫃公司審計簽證這塊領域，市占率約35％，一直是四大會計師事務所的領頭羊。柯志賢表示，2023年國內IPO市場表現不錯，上市櫃首次公開發行（IPO）有68家，其中有14家是創新板，就目前觀察，預估2024年整體的IPO送件量應不錯，主要還是先前晶片短缺和清庫存的問題逐漸解決，全球通膨壓力漸減，美國經濟可望軟著陸，因而產業前景較樂觀帶動送件需求的提升。

但他也說，仍有太多地緣政治變數難以掌握，例如以巴衝突、紅海危機等，整體資本市場「樂觀」應要加上「審慎」看待。

柯志賢指出，這波最關鍵的力量，是來自人工智慧（AI）應用、電動車、及半導體相關產業鏈，由於台灣的強項就是電子科技製造，不論就大環境或利率走勢來看，都對台灣不錯，相信對資本市場也會是很正面。

至於未來一兩年IPO主力族群，柯志賢認為，台灣以科技業為主，半導體產業鏈和其他AI應用的科技製造業必定還是大宗；其次是生技業，台灣已培養不少的生技人才和研發能量，生技在去年表現不錯，相信今年也會有不錯的發展。至於第三大族群，他直指綠能和能源、節能、儲能等相關應用族群。

柯志賢同時分析，台灣新創事業很活躍，動能很強，也因為創新能力、靈活性和機動度都很強，因此可預期將會有不少優質新創企業持續進入資本市場。