美招商 生醫台灣隊闖鳳凰城

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Discovery Oasis 小檔案

台美產業攜手前進國際再現生力軍！繼台積電引領的半導體軍團後，生醫業接棒上場，亞歷桑納州率先來台招商掀風潮，首發團預計5月30、31日前進鳳凰城，這將是準總統賴清德520上任後，第一個生醫洽商團。

亞利桑那州鳳凰城近年成為美國生醫產業快速發展的據點之一，正積極打造生物科技廊帶Discovery Oasis，該基地占地面積120英畝，已鎖定再生醫療、醫療科技設備、醫療AI大數據平台為三大開發主軸，打造創新醫療產業生態系。Discovery Oasis預計2027年上半年將完成第一期工程，總投資預估7.5億美元。

Discovery Oasis積極啟動招商，興建的第一棟生技大樓，由台寶參與主導，預期將吸引國內廠商爭相跟進，在鳳凰城打造生技聚落。

生醫業認為，鳳凰城有全美醫療系統排名第一的梅約診所（Mayo Clinic）和亞利桑那州立大學（ASU），且有指標性的台積電前往設廠，加上台積電的座落地距Discovery Oasis僅20分鐘車程，極具磁吸效果，未來有可能打造一個台灣城供應鏈。

鳳凰城生醫資源豐富，除梅約診所已於2021年在鳳凰城設置Discovery Oasis園區，透過生物醫學創新生態系統的創建，引領醫療保健轉型，目前發展項目有生物藥、次世代診斷、數位醫療與大數據、人工智慧、醫療器材和藥品等。

另外，梅約診所與亞歷桑納州立大學共同營運醫療科技加速器計劃MedTech Accelerator Program；由於亞利桑那州立大學每年新生入學人數高達6.8萬人，若含遠距教學有10萬人，將提供很好的人力資源。

據了解，此次鳳凰城生醫產學研醫洽商團也將參訪Phoenix Bioscience Core Campus，這是美國發展基因組學和精準醫學領域的先驅園區，有多家研究機構與知名醫院，該園區專注於推進醫學教育、轉譯研究和衍生新創，同時設立有加速器以幫助企業發展。