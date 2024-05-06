台寶組團赴美創再生醫療基地 供應鏈名單曝光

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亞歷桑納州鳳凰城的Discovery Oasis首選台寶為定錨企業（Anchor Firms），台寶將攜手台灣相關再生醫療供應鏈，建置第一棟園區大樓。這是國內首家能參與「從無到有」的生醫合作案，未來也可望複製該模式，前進國際。

Discovery Oasis鎖定開發的再生醫療、醫療科技設備、醫療AI大數據平台三大主軸，目前僅與台寶、法商、加拿大商等三家公司簽訂合作，台寶能獲青睞，極具意義。

台寶營運長楊鈞堯表示，已與梅約診所亞利桑那院區簽署合作意向書，未來透過梅約在全美的診所與醫院通路，率先卡位其供應鏈，取得進軍美國細胞醫療市場的入場券，並藉由與頂尖醫學中心的互惠合作，朝國際級細胞醫療企業目標更進一步。

梅約診所成立於1864年，初始是位於美國羅徹斯特的一家小診所，如今已是規模宏大的醫療集團，涵蓋門診、醫院、醫學研究及醫學教育機構，連續多年蟬聯全美最佳醫院寶座，2021年更在國際知名雜誌《Newsweek》（新聞周刊）所做的智慧醫院評比，摘下全球桂冠，是世界頂尖醫學中心之一。

根據意向書，台寶與梅約將透過雙方商定的商業模式，共同執行從臨床前到商業化的新藥開發與委託製造服務（CDMO），打造全球領先的細胞及基因治療（CGT）解決方案，也包含與梅約其他院區的合作。

台寶參與建置第一棟園區大樓，其建廠的合作夥伴供應鏈如無塵室模組化建材的亞翔、漢欣，相關儀器設備的新原生、醫華等，都可望參與該建案。

據了解，梅約是看中台寶在提供早期細胞治療CDMO的專業與技術實力，台寶將扮演「定錨企業」角色，吸引供應鏈進駐，助攻Discovery Oasis成為繼聖地牙哥、波士頓後全美重要的創新生技廊帶，建構全球領先的細胞醫療產業聚落。