金控Q1海內外投資飆破37兆 首季創新高

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金控海內外投資情形

第一季股市多頭列車火力全開，15家金控投資也一飛沖天，投資海內外合計來到37.72兆元，加計投資評價認列後達37.92兆元，雙創史上新高，不論海外、國內投資皆是史上新高。

此外，受惠台股、美股大漲，海內外投資提列評價自去年第四季翻正後，首季已認列逾2,000億元投資利益，為近九季、二年多新高。

股市飆漲，加上金控旗下銀行、壽險子公司積極碼海外債，要搶在美國聯準會降息前鎖住高利，第一季國內外總投資金額季增1兆元、年增1.76兆元。在37.72兆元投資中有21.41兆元或57％是海外投資，也是史上新高，單季加碼8,463億元、年增1.59兆元，主要是美國持續維持利率高檔，美債殖利率相對高位，積極加碼買美債所致；國內投資達16.31兆元，季增1,602億元、年增約1,743億元，因台股從年初8,000點一路漲到2萬點，金控旗下銀行積極加碼，壽險也頻繁在股市操作。

台美股市齊漲，金控海內外投資評價利益從去年第四季翻正後，第一季再增加1,270億元，至第一季底已認列2,002億元投資利益，去年3月底的評價減損2,697億元，即一年內投資評價大舉回升4,700億元。

第一季金控國內投資評價利益提升1,311億元，至第一季底已認列國內投資評價利益3,077億元，去年第一季國內投資評價減損270億元，即一年內增加3,347億元；國外投資因美債殖利率在相對高檔，至今仍呈現評價減損，至第一季底減損1,074億元，但較去年首季的減損2,428億元，一年內評價已回升1,353億元。

另加計同業拆存、放款，金控第一季海外曝險27.38兆元，也是史上新高，季增1兆元、年增2.2兆元，主要是因為投資增加1.59兆元；國內外曝險共達71.64兆元，季增2.1兆、年增4.9兆元。