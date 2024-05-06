美債殖利率太誘人 金控對美投資 連四季逾8兆

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美債高殖利率，讓金控投資轉向，第一季大舉加碼美國投資，至3月底對美國投資來到8.7兆元，創史上新高，且已連續第四季投資金額站穩8兆元之上，一年內加碼高達8,788億元，對美曝險也連四季在9兆元之上，第一季底為9.6兆元，同創史上新高。

美國聯準會持續維持利率高檔，金控大舉投資美國市場，對美曝險主要來自投資增加，因美債殖利率飆高，金控旗下壽險、銀行積極加碼便宜美債，投資部位單季加碼3,875億元，一年內加碼8,788億元。第一季底對美投資已來到8.7兆元新高，雖因美債價格波動，至3月底投資部位仍呈現評價減損42億元，但評價一年內已回升742億元。

金控第二大曝險的中國大陸，至第一季底總曝險2.21兆元，金控旗下銀行對陸放款6,486億元，仍居所有海外市場中放款金額最高，對陸投資單季減少168億元，一年內減少513億元，至3月底對陸投資為1.18兆元，投資部位呈現評價減損423億元，應與大陸景氣復甦偏弱有關。

與去年第一季相較，金控一年內曝險額增加第二大為澳洲，年增1,691億元，主要是投資增加1,014億元，至3月底曝險提高到1.12兆元，躍升為金控第五大曝險國；金控也對南韓加大投資趨勢，投資一年增加1,102億元，至3月底曝險來到1.11兆元，為第六大曝險國，年增1,299億元。

與去年第四季相較，金控前十大曝險國排名沒有變化，但與去年首季相較，澳洲從第七大升到第五大，南韓從第五降到第六，香港從第六降到第七，美、陸、英、法持續站穩前四大，第八至第十分別為日本、加拿大、阿拉伯聯合大公國。