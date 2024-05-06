住宅市場腳步放緩…Q1建照 商辦一支獨秀

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各類不動產近年第一季建照核發量統計

近期房市火熱，但建商請照開工的意願卻不增反減。根據內政部統計，今年首季全台住宅建照核發僅2.4萬戶，創近七年新低；首季商業類建照核發3.6萬坪、工業倉儲建照42.9萬坪，也都改寫此波房市多頭來的同期新低，僅辦公服務類一支獨秀，超過48萬坪建照核發，為近年同期新高。

業者分析，由於升息、總統大選、地緣政治風險等不確定因素，各類不動產投資興建今年初腳步放緩。內政部統計顯示，住宅建照核發在2022年高達18萬戶的大量，去年萎縮至14.6萬戶，今年首季更較去年同期有3成以上的衰退幅度，反映即使住宅市場熱度未見降溫，但建商已經出現調節推案步伐、拉長推案戰線的動作。

除住宅市場外，投資動能熄火的還包括商店、旅館、遊樂園的「商業類」，及「工業倉儲類」。近年商業類的投資興建高峰期在2017、2021年，這二個年度每年有逾40萬坪商業建照核發，不過今年首季萎縮至不到4萬坪。

受惠台商回流、製造業擴廠建廠需求旺盛的工業倉儲類，每年全台都有超過200萬坪建照核發，2020年更超過300萬坪，不過今年首季也較去年同期減少近3成，包括對能源政策疑慮、營建缺工問題難解，使企業對於不動產投資興建需求腳步放緩。

雖然住宅、商業、工業三類不動產建照核發大減，不過辦公服務類則是逆勢持續成長，建商跨足商辦市場推案，企業擴編或自建總部需求大增，加上不少老舊商辦逐漸進入重建高峰期，使商辦建照核發量逐年快速成長，近三年每年都有超過百萬坪建照核發，且商辦興建也未必集中在核心都會區。