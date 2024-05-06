南二都交通砸546億 串連產業

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南台灣半導體廊帶的台南和高雄，為打通境內的科學園區、產業園區交通任督二脈，耗資178億元的台南「北外環」道路，可望2027年全線通車；斥資231億元的台積電高雄廠楠梓產業園區聯絡道工程、137億元的橋科聯外道路，預定2028年全部通車，串連南科、路科、楠梓園區、仁武產業園區。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，全長約14公里的北外環道，可說是台南市「三縱四橫」7條重要交通脈絡的最後一哩路，經費178.38億元，內政部補助131.63億元，分四期開發，一期和三期已階段通車，二期和四期施工中，預定2027年全線通車。

完工後，北外環道將與台84快速道路、國道8號、台86快速道路，構成完整的「四橫」，與國道3號、國道1號、台61西濱快速道路的「三縱」，布建東西向、與南北向的7條快速路網。北外環道將把新市的台南科學園區、台南產業園區等串接成生活圈，西至東開車至少可縮短15到20分鐘。

高雄為打通產業動脈，近期則建構橋頭科學園區的「三橫三豎」路網、楠梓產業園區的聯外道路系統，橋科「三橫三豎」的聯外道路，經費約137.26億元。高雄工務局長楊欽富表示，台積電高雄廠的楠梓產業園區聯外道路經費，高市府和中央合併支出231.27億元，全部路網預定2028年完工。

屆時楠梓產業園區將可串聯台南科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、仁大工業區、以及楠梓科技產業園區等南台灣重要產業聚落。