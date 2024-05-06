台灣2024成長翻倍 綠燈標配

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文／黃蔭基■永豐金控首席經濟學家

「蟠龍方壺，形制大氣，蓋冠鏤空蟠蛇紋，長頸、束腰、鼓腹，腹部四面交龍紋；雙耳蟠龍回首、銜環、捲尾，壺底伏虎蹲立、捲尾、吐舌」（國立歷史博物館藏）。

造訪史博館25年了，對筆者來說，每次都是一場米其林藝術饗宴。睽違近6年的開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」，有機會朝聖張大千先生的大作之一《夏山雲瀑》，內心喜悅。大千居士運用了獨創的潑墨潑彩技法，呈現了山嵐山石的實，霧氣飄緲的意，在浪漫深邃中，雲水飛動，生機蓬勃，留白處村屋小橋，青樹點綴，鳥瞰夏季山間的盎然，世外桃源。

■股市是有基之彈，若回檔也是健康修正

2024龍年報喜，開春至今股市迭創歷史新高，S&P 500站上5,000，台股直衝20,000，主要是人工智慧（AI）生成與半導體相關的科技類股帶動，走Bottom up，說實話與Top down總經面的關聯性低。幸運的是大環境支持，全球經濟目前預估維持在與去年相同成長的3.2％，台灣則是「成長翻倍，綠燈標配」，GDP成長預估來到3.54％，去年1.31％，等於股市漲的有題材也有基本環境支持。

美股漲幅前五大的股票貢獻大盤50％的漲幅，分別是輝達的25％、微軟8％、Meta的7％、亞馬遜6％、與禮來的4％。台股則是合計貢獻80％漲幅，分別是台積電的65％，鴻海8％，聯發科4％、廣達3％、與日月光的1％。

換言之，當2024年上市公司EPS預估為1,109元，台股本益比18倍，股市漲超過2萬點的時候，自然會有風險，就等引爆點。以伊衝突讓台股在4月19日創下史上最大跌點774點，有如股市地震的能量釋放，是屬於健康的修正，因為台灣今年單月出口已經突破400億美元，經濟成長翻倍。

如果再考慮因美國就業強勁，戰事難料，導致通膨黏著，今年聯準會可能延緩降息從3月、6月到9月首次，或甚至不降，利差主導美元強勢，日圓從150貶到158，台幣貶破央行總裁楊金龍就任以來最低的32.495，當日盤中並未見動態穩定，這些都說明了今年台股與台幣都有其各自運行的規則，台股是台積電一個人的武林，台幣則是美元一個人的武林，兩者截然不同的邏輯。

今年通膨向下的趨勢目前筆者還是沒有看到改變，台灣消費者物價指數（CPI）年增率全年2.24％，上半年估2.38％，下半年2.09％，核心CPI年增率全年1.99％，上半年2.14％，下半年1.83％。如果通膨漸漸落，台灣央行卻在3月意外升息半碼到2.00％，貨幣政策轉為5313，升5次停3次升1次，理由是希望降低4月電價調整所帶來的通膨預期，政策效果可能會打折。

因為我們知道：（a）供應鏈移轉對通膨的影響難以量化；（b）戰爭何時發生或結束難以預測；（c）氣候變遷ESG碳費的徵收難以避免，這三個「難以」都會讓央行在今年接下來的三次貨幣政策決策上陷入兩難，埋下變數。

■疫後景氣擴張應可持續到小龍年

結論，2018年以後的景氣循環已經加入政治干擾因素，無論是地區衝突升級，或霸權對抗所衍生出的供應鏈移轉，都對經濟成長與通膨產生結構性的衝擊。俄烏戰爭在5月3日進入第800天，筆者提過2020年疫情過後這一波的全球景氣擴張至少可持續到巴黎奧運之後，走到2026年，所以龍年或明年小龍年「景氣大泡沫，股市大崩盤，利率大反轉，美元大撤退」，看到的機率應該很低。