從CDP改版 觀察氣候管理發展趨勢

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文／吳佳翰、李介文■勤業眾信永續轉型服務團隊營運長、執行副總經理

隨著氣候變遷造成的影響加劇，帶動世界各國愈加重視其所帶來的風險衝擊，並紛紛制定法規、徵收碳稅和設立碳交易市場等相關機制，以期減緩氣候變遷造成的衝擊。

此外，國際上許多指標性的永續評比，如：碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）、MSCI、DJSI等，皆鼓勵全球企業主動揭露其自身的氣候相關資訊，並且採取更加積極地態度應對氣候變遷與全球暖化危機，企業也可進一步從評比問卷題目中獲取國際趨勢的演變，作為未來的永續策略制定之參考。

■台灣企業的CDP答卷成績有進步

而台灣企業作為國際供應鏈的重要成員，多年來也積極參與CDP問卷填答，向利害關係人揭露其氣候管理成效，2023年共有157家台灣企業填覆CDP氣候變遷問卷，其中獲得A和A-等級的企業數量達到歷史新高，分別為18家與31家；而獲得B和B-等級的企業數量也較2022年成長，分別達到62家與14家；而C至D-等級之後則呈下降趨勢。

由此可見台灣企業在碳排放管理已有顯著成效。在水安全問卷方面，2023年共計98家台灣企業參與填答，比2022年成長一倍以上，獲得A和A-等級的企業數量也是大幅增長，分別為10家與12家，顯見台灣企業也開始將水安全相關議題納入為氣候管理的重要一環。

CDP問卷作為國際氣候評比的標竿，每年皆會更新問卷題目及評分方法學，以驅動企業展現更強的企圖心，對齊1.5℃轉型目標。2024年CDP問卷進行全面改版，會將現有的氣候變遷、水安全及森林三份問卷整併為一份問卷，並將題目全面整合，以趨使企業在整體環境議題上採取更積極的行動，並將整個生態系統中的依賴性、影響、風險和機會皆納入評估與管理範疇。

此外，CDP問卷也將整併新發布的國際揭露框架與標準，例如：國際永續準則委員會（ISSB）發布之國際財務報導準則之氣候相關揭露（IFRS S2）、自然相關財務揭露（TNFD）框架等，同時CDP問卷的填答系統（Online Response System, ORS）也會進行改版，更好地協助企業根據利害關係人的需要揭露關鍵資訊，減少因重複填答所造成的人力與時間成本，同時也提升價值鏈上的氣候資訊揭露與透明化程度。

■相關揭露整合， 更重視全面性氣候管理與績效

觀察2024年CDP問卷的變化趨勢，國際上已開始推動各項氣候相關揭露的整合，此舉將顯著提升各氣候相關議題間的連結性，未來利害關係人將更加重視全面性的氣候管理與績效揭露，且部分過往管理強度較弱的氣候議題，如：範疇三減量、自然與生物多樣性管理、土地利用、塑膠使用減量等，也將成為下個階段的重點議題。

此外，利害關係人預計將會更重視氣候相關數據的一致性以及跨年度的管理績效追蹤，這也將為企業帶來新的壓力。因此建議企業應盡早建立整合性的永續專責單位，全權負責企業由上到下縱向的氣候相關議題管理與推動，並充分賦權使其能夠橫向與各單位共同協作；同時也建議企業應推動數位化管理，透過數位平台工具的輔助，企業管理者能夠更全面且跨年度地掌握氣候相關議題與績效，除了能更有效率回應利害關係人之外，也能夠有效減少管理上的負擔與成本。