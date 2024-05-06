TikTok在美落難 IG、YT迎契機

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市調機構eMarketer數據顯示，美國成年人用戶每日平均花費54分鐘使用短影音平台TikTok應用程式，18～24歲的年輕人使用時間多達76分鐘，遠高於Instagram、Snapchat或YouTube。若TikTok遭禁，Instagram與YouTube將成為最大贏家，其他成立時間較短、規模較小的對手也可能受惠。

美國總統拜登已將「強制TikTok與中國母公司字節跳動剝離」的法案簽署成法。這意味著：TikTok必須趕快找到新買家，否則將會被禁止在美國上架。

儘管如此，這款熱門的影音平台距離真正下架可能還要一段時間。據分析師推估，TikTok未來陷入不確定之際，許多廣告客戶可能轉向該平台最大對手、旗下擁有臉書與Instagram的Meta。

TikTok網紅創作者早已開始搬家，但該平台年輕用戶會流向何處卻難以預測。Meta擅長推出與對手相似的服務，並取得不同程度的成功。比方說，Instagram的Reels短影片功能便與TikTok類似且受到市場歡迎，但它能否取代後者還要觀察，畢竟兩者演算法不同。

eMarketer分析師恩貝格（Jasmine Enberg）表示：「複製TikTok演算法幾乎是不可能的任務，這一點從Meta就看得出來。TikTok提供相關且有趣內容的能力，在社群媒體領域裡無人可敵。」

儘管TikTok霸占大量媒體版面，但YouTube仍牢牢抓住美國青少年的目光。皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，約9成青少年表示他們有在用YouTube，使其成為13～17歲族群使用最廣泛的平台。TikTok所占的比重約63％，Snapchat約60％，Instagram占59％。

YouTube用戶雖然可以觀看短片，但許多熱門短片來自於TikTok。換言之，以長影片為主的YouTube，可能缺乏TikTok用戶尋求的多樣性。

社群平台如今面臨激烈競爭，TikTok對手除了科技巨擘外，還包括Triller在內的新創公司。Triller推出的功能與TikTok類似，且正設法吸引後者創作者跳槽。