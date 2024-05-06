日相訪巴西 示警債務陷阱外交

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日本首相岸田文雄在巴西聖保羅大學發表演說，宣布加強與拉丁美洲和加勒比地區經貿及人權議題合作，並批評國際間近年出現的「債務陷阱」外交路線。此行為岸田就任以來首次拜訪巴西，同時也是日本十年來首次定調與中南美洲和加勒比海地區的外交政策。

岸田在當地時間4日下午於巴西聖保羅大學發表約30分鐘的演說，以「舖平人權尊嚴之路」為題，強調日本不以犧牲他人的權益為代價，將以合作共榮的模式向中南美洲招手，並概述具體合作方向。

岸田在演說中強調，永續發展是日本推動經濟合作的重要理念。他直言，近年來「債務陷阱」在全球被視為問題，而日本要開出一條新路，依據夥伴國家的情況推動可持續性的經濟合作，包括建設優質基礎設施。

此外，日本承諾在推動經濟活動時，優先考慮當地環境和人權，與當地社區合作，以實現真正的經濟永續成長。岸田說道：「這就是我與拉丁美洲和加勒比海地區共同繁榮的願景，在這種願景下，以經濟作為要脅或施壓，迫使對方採取『某些行動』，是完全不能被接受的。」

岸田認為，日本在多元和包容的前提下鋪平解決問題的「道路」，並透過與中南美洲和加勒比海地區的合作，證明這種做法確實可行。

他並表示：「最重要的是，儘管我們必須實現的目標可能相同，所採取的『路徑』可能因國家而異。」

岸田文雄日前在巴西首都巴西利亞，與總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）舉行會談，據魯拉稱，岸田對他說的第一句話，就是向南部洪水受災戶表示聲援，截至上周為止，洪災已造成當地37人死亡且數十人失蹤。

岸田並在雙邊會晤後表示，他希望加強日本和巴西在環境保護等方面的合作，並提到日本最近向巴西政府的保護亞馬遜雨林基金捐款300萬美元。