以巴拒讓步 加薩停火談判卡關

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加薩停火談判5日進入第二天，埃及媒體報導談判已出現「重大進展」，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯同意釋放部分以色列人質。但也有媒體指出，哈瑪斯堅持任何協議都得包括「加薩結束戰爭」這項條件，導致談判卡關。

埃及媒體引述消息報導，哈瑪斯與以色列在多項爭執點達成「共識」，最新提案包括實行為期六周的停火，哈瑪斯在此期間將釋放33名以色列人質，包括婦女、女性士兵、老人與受傷俘虜等，以換取以國監獄釋放大量巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯要求以色列必須停止對於加薩地區的猛烈攻勢，並從該地區撤軍，才會與他們達成人質囚犯交換協議。

根據路透報導，一名熟知調停事務的巴勒斯坦官員透露，哈瑪斯代表團抵達埃及首都開羅時是帶著達成協議的決心，「但並非不惜任何代價」。

該名官員表示：「協議必須包括結束戰爭，且以色列軍隊須撤出加薩，但以色列尚未承諾如此做。」

另一位巴勒斯坦官員指出，以薩停火談判「面臨挑戰」，因為以色列拒絕承諾全面停火。哈瑪斯代表團仍在開羅，希望居中調解的國家（卡達、埃及與美國）能夠迫使以色列改變立場。

在雙方談判期間，以色列仍持續出動飛機與坦克車襲擊巴勒斯坦飛地，導致多人死傷。

以色列先前多次表示，無論他們與哈瑪斯達成什麼樣的協議，他們都會繼續入侵拉法。以國願意暫時停火，以確保以色列人質獲釋。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日重申，他們的目標是哈瑪斯永久解除武裝並解散，否則無法保障以色列的安全。

另一方面，美國校園近日針對加薩戰爭的抗議行動愈演愈烈，學生訴求包括加薩永久停火與美國停止援助以色列等。美國維吉尼亞大學（University of Virginia）學生4日與警方爆發衝突，至少25名支持巴勒斯坦的抗議者遭到逮捕。