經濟轉型有成 沙國非石油商業活動擴張

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石油生產大國沙烏地阿拉伯近幾年積極為經濟轉型，不讓經濟像過去那樣極度依賴石油收益，根據5日公布的4月採購經理人指數（PMI），非石油的商業活動穩定成長，被外界視為其經濟轉型正產生成果。

由沙國主要金融機構之一的利雅德銀行（Riyad Bank）公布經季調後的4月民間非石油業PMI，跟3月一樣維持在57點不變。其自2020年9月以來一直在50臨界點以上。高於此水準即顯示商業活動在成長。

儘管其4月產出分項指數，較3月62.2點的六個月高點，小幅拉回至61.9點，但仍然反映國內需求持續強勁，尤其躉售與零售的擴張最強勁。

利雅德銀行首席經濟師蓋斯（Naif Al Ghaith）表示PMI的上升趨勢在顯示出，沙國非石油業的國內生產毛額（GDP）如預期大增，今年成長率可能超過4.5％水準。

蓋斯指出，在沙國PMI裡的新訂單急增和庫存擴大是值得注意，因為這代表沙國業者為了因應國內持續攀高的需求，從而做出積極備貨的反應。

即使4月PMI的新訂單分項指數，從3月的64點放緩至61點，但仍遠高於50臨界點，而且國內企業活動強勁而支撐其銷售。另外，出口訂單在製造業的帶動下仍維持擴張模式。

雖然沙國首季GDP年跌1.8％，連續三個季度萎縮，顯示石油業活動衰退正持續拖累其整體經濟發展，但政府初估非石油業GDP卻年增2.8％。若與前季相較，首季非石油業GDP因政府投資活動持續下降，僅季增0.5％。